Alessandro Lequio señala a los nuevos ‘complices’ tras la noticia bomba de Ana Obregón

Alessandro Lequio ha reaparecido este jueves, 30 de marzo, en El programa de Ana Rosa, tan solo unas horas después de que la noticia sobre la maternidad de Ana Obregón dinamitara por los aires, ya que se ha convertido en la información del año e incluso de la década. Si bien este miércoles pasado, el italiano se mostraba cauto a la hora de hacer declaraciones, alegando que no iba a hablar «ni ahora ni nunca».

Parece ser que esta inesperada historia ha dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. El colaborador pese a no revelar detalles sobre lo que sabe y lo que no, ya que quiere seguir apostando por la discreción, sí que ha dado un paso al frente en directo mientras se encontraba en plena tertulia.

Mientras Alessandro ha estado atentamente escuchando cómo los más allegados de Ana Obregón afirman no haber sabido nada de todo este entramado sobre el nacimiento de la pequeña, ha estallado. «Ella sabe que de mí no ha salido nada, pero es que tiene un entorno… me hacen gracia, hablan más que…», ha dicho en un primer momento.

De hecho, Lequio no se ha podido contener y ha interrumpido a Beatriz Cortázar para señalar al círculo más cercano de la actriz. «¿Tú te crees que Ra no sabía nada? ¡Venga! ¿Tú te crees que Susana Uribarri no sabía nada? Por aquí -dice mientras hace una peineta-«, ha continuado. El enfado de Alessandro ha sido más que evidente y ha continuado diciendo que «cualquiera de los que están a su lado, ¡todos hablan!». Ha añadido que «hace tres semanas Cristina Tárrega me preguntó si era cierto esto, punto. Yo ni le contesté».

Lejos de quedarse ahí, Alessandro Lequio no llega a comprender cómo la información llegó a Tárrega. Asimismo, él ha confirmado que no ha desvelado absolutamente nada. «Esta señora -señalando a Cristina-, hace tres semanas me pregunta: ‘oye, ¿tú sabes algo?’. ¡Ella lo sabía porque alguien se lo había contado! Ahora todos dicen que no sabían nada, ¡por favor, que dejen de mentir ellos!… es que me hacen una gracia», ha finalizado, visiblemente molesto por la situación.

«Me enteré ayer por ella y me hizo el hombre más feliz del mundo», ha dicho por su parte Ra, uno de los mejores amigos de Ana. » Yo te puedo decir que es una noticia maravillosa, que me hizo muy feliz, que me enteré ayer por la tarde antes de que saliera y que tengo muchísimas ganas de verlas. Es lo que te puedo decir», añadió.

Al margen de lo que está sucediendo en España, Ana Obregón no ha vuelto a dar señales. Tan solo compartió unas palabras sin querer entrar en muchos detalles. «¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir», comentó en un post al que adjuntó la portada de la revista ¡Hola! en la que aparecía junto a la recién nacida.