Hoy es un día marcado en rojo en el calendario de Alessandro Lequio, y no por la maternidad de Ana Obregón. Aunque la noticia de la actriz ha eclipsado cualquier otra información de la crónica social, para el colaborador de El programa de Ana Rosa hay algo más importante: el cumpleaños de su mujer, María Palacios. Con motivo de esta vuelta al sol, Lequio ha compartido una imagen muy emotiva en sus redes sociales en las que aparece la cumpleañera y su hija de pequeña: «Muchísimas felicidades, mi Mery». Una celebración que llega apenas unos días después de celebrar sus 24 años de amor.

Su historia de amor

Su relación comenzó un mes de marzo de 1999 y pusieron el broche de oro a su romance pasando por el altar el 15 de noviembre de 2008 en el monasterio de Santa María la Real de Sacramenia (Segovia). «Le pido a Dios que me dé tiempo para disfrutar al lado de María todas las cosas buenas que nos pueden venir y que esperamos que nos vengan», confesó el colaborador de Telecinco. Pero la felicidad aumentó el 17 de agosto de 2016 con la llegada al mundo de su hija Ginevra Ena. «Desde el primer día que conocí a Alessandro le he visto como padre. Por eso sabía que iba a ser el padrazo que está siendo», afirmó María para ¡Hola!. Este fin de semana, la pareja ha celebrado un año más como perfectos compañeros de vida: «24 años juntos y una ratona».

Una celebración eclipsada

Y es que, este cumpleaños de María se ha visto eclipsado por la maternidad de Ana Obregón, que ha salido a la luz de la mano de ¡Hola!. La presentadora de las Campanadas de TVE se ha pronunciado horas después en su cuenta de Instagram: «Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir». Pero mucho antes ha hablado Alessandro Lequio, una de las tres personas conocedoras de la noticia. Tal y como cuenta la revista, la intérprete de Ana y los siete se desplazó hasta Miami hace una semana para estar presente el día del nacimiento de la pequeña, a la que pudo conocer el 20 de marzo. Según la normativa de Estados Unidos, la actriz tendrá que estar en la ciudad al menos un mes y, una vez en España, la bebé tendrá que pasar un proceso de filiación judicial abalado por la sentencia judicial que trae del país extranjero.

Tras conocerse todos los detalles de esta nueva etapa, Alessandro Lequio se pronunciaba en El programa de Ana Rosa, aunque sin querer entrar en detalles: «Yo sabía todo». De esta forma contundente, ha dejado claro no solo que era conocedor de esta decisión, sino que además la apoya. «De la gestación subrogada hemos opinado en diversas ocasiones, yo he hablado de ello, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en único sentido», ha zanjado. Asimismo, a la salida del programa, las cámaras de Gtres han podido filmar sus primeras imágenes. «Yo entiendo vuestro trabajo, pero de esto no voy a hablar. Ni ahora ni nunca», ha dicho de forma tajante.