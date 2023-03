No se habla de otra cosa. Este miércoles la gran protagonista del papel cuché es Ana Obregón. La presentadora se ha convertido en madre a sus 68 años. La actriz se desplazó hasta Miami (Estados Unidos) para conocer a su hija. Como era de esperar las reacciones no han tardado en llegar. Esta misma mañana, Alessandro Lequio ha atendido a los medios de comunicación.

Haciendo gala de su habitual discreción ha indicado que entiende el trabajo de la prensa, pero que es algo de lo que no va a hablar «ni ahora ni nunca». «No voy a hablar», ha insistido mientras evitada cualquier cuestión relacionada con este tema. De esta manera, Lequio ha seguido su camino sin mediar palabra, apostando, una vez más, por un absoluto silencio.

Minutos después de dar estas declaraciones Alessandro Lequio ha reaparecido en El programa de Ana Rosa y al ser preguntado por esta cuestión en particular, ha vuelto a recalcar, visiblemente serio, que no va a hablar sobre ello. Sin embargo, sí que ha pronunciado unas palabras que podrían ser determinantes en este asunto. «De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, yo he opinado y he hablado, pero para mí hoy no es el día de hacerlo porque se entendería en un único sentido, entonces sería absurdo. Sé que me vais a respetar. Así voy a quedar», ha explicado. «Yo lo sé todo», ha dicho el colaborador.



Quien sí que se ha pronunciado sobre la nueva maternidad de Ana Obregón, que ha revelado la revista ¡Hola!, es su hermana Celia. «Ana está feliz, y la familia también, un poco en shock», ha dicho, sonriendo, pero sin querer entrar en más detalles sobre cómo están viviendo esta nueva etapa de la presentadora.

Detalles de la maternidad de Ana Obregón

Tal y como ha dado a conocer la mencionada publicación, el embarazo se produjo en junio de 2022, fecha en la que Aless Lequio habría cumplido 30 años. Fue el 20 de marzo cuando la pequeña vino al mundo. Ana Obregón alquiló un apartamento con vistas al mar para pasar los primeros días. El 22 de marzo fue cuando Ana, en una silla de ruedas junto al bebé, abandona el centro sanitario. Imagen que ya se ha convertido en una de las más comentadas en lo que llevamos de año.

Por ahora, Ana Obregón no se ha pronunciado al respecto. Si bien suele utilizar las redes sociales para dar a conocer pequeñas píldoras sobre su vida, esta vez, al menos en el momento en el que se está redactando esta noticia, no hay rastro de ningún post.

Tercer aniversario de la muerte de Aless Lequio

El próximo 13 de mayo se cumplen tres años desde la muerte de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Desde entonces, la intérprete ha estado volcada en sus compromisos profesionales, a los que se reincorporó tres meses después de la pérdida del joven emprendedor.

También, está ilusionada con el proyecto que inició su hijo en vida, el libro titulado El chico de las musarañas, escrito que verá la luz el próximo 19 de abril. «Por fin , otro de los sueños de mi hijo hecho realidad. Es la historia que empezó a escribir magistralmente y no pudo terminar por culpa del cáncer. Abrazando a su maravilloso texto encontraréis otra historia , la historia de una madre durante ese largo y arduo viaje que emprendieron juntos lleno de un amor infinito», expresó Ana en la publicación en la que dio a conocer esta noticia. Al mismo tiempo, Ana trabaja con toda su ilusión en la Fundación Aless Lequio.