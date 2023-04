Se van a cumplir 3 años desde que Antonio, hermano de María del Monte moría a los 65 años de edad a consecuencia del coronavirus. «Mi hermano era mis pies, mis manos, mi cómplice, mi alma gemela… Nos entendíamos con la mirada», le contó la tonadillera a Anne Igartiburu durante una entrevista, dejando entrever así que desde siempre habían estado muy unidos y que era uno de los pilares fundamentales de su vida. También se despidió de él en las redes sociales en un sentido homenaje recordando así a este miembro tan especial de su familia. «Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio…mi vida. Sé que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte te mi alma. ¡¡No sé dónde está, pero sé que me duele!!», estas fueron las desgarradoras palabras de la artista tras comenzar el duelo por la pérdida de su hermano.

Aprovechando el que sería su cumpleaños, la cantante también ha querido dedicarle unas emotivas palabras a Antonio mediante una carta, también publicada en la Red. «Hoy es tu cumpleaños. Estés dónde estés, felicidades. Escogiste este día para marcharte. Dicen que veinte años no es nada, pero estos tres sin ti, para mí han sido eternos. Te echo de menos cada segundo de mi vida; tu amor, tu generosidad, tu sabiduría, tu sabes estar, tus consejos… tantas cosas…», comienza diciendo. «Sé que quieres que siga adelante y eso hago, pero todo es tan distinto sin ti que se hace cuesta arriba el camino y no es fácil recorrerlo. Pero te prometo que intentaré seguir caminando. A veces, me viene tu olor, huele como si estuvieras a mi lado y ( no te rías) me reconforta», ha proseguido.

«Es como sentirte cerca… cuando me pasa, respiro despacito para que dure más. Te quiero, te echo de menos, esto es muy duro sin ti, pero no te voy a defraudar. Sé que quieres que esté bien y eso es lo que estoy intentando hacer. Es más, como es tu cumple, te voy a hacer un regalo.Te acuerdas la de veces que me decías que no le diera oportunidades a la gente que no lo mereciera? (ahora las llaman tóxicas) pues lo voy a hacer. Puerta cerrada para ese tipo de gente desde hoy», continúa desahogándose María del Monte.

Antes de finalizar, María ha querido cerrar este escrito haciendo hincapié en que su hermano siempre estará en su vida, en su «alma» y su «pensamiento». «Te quiero con locura hermano. ¿Ves? Acaba de venirme tu olor . Dejo de escribir. #cumpleaños #hermanos #vida #alma Ah y no dejo de recordar lo que decía San Agustín (en la habitación de al lado)», finaliza.