Instagram se ha convertido en una de las plataformas preferidas para los rostros conocidos a la hora de desvelar ciertos detalles de su parcela más privada. Así ha ocurrido hace unas horas con Toñi Moreno, que ha publicado una caja de preguntas y respuestas, típica de la red social para poder interactuar con sus seguidores.

«Bueno, estoy aquí con mi socia, con Carlota, y me ha dicho que hacía mucho tiempo que no aparecía por aquí. Y digo, pues ahora que tenemos cinco minutillos, pues nada, preguntad lo que queráis. Respondo cinco, las más fuertes, las preguntas más potentes. Esas voy a responder», ha comenzado diciendo en un ambiente divertido.

La primera de las cuestiones ha tenido que ver con su situación sentimental y, pese a que la comunicadora siempre hace gala de su discreción ha querido hacer una excepción, mostrando así una gran cercanía a través de la pantalla. «Hola guapa, ¿sigues soltera y entera? O sea, sin pareja sentimental. Besos», ha indiciado un internauta.

Ante esta pregunta, Toñi Moreno ha cumplido con su palabra y ha revelado que «lo de entera cerca de 50 años…», ha comenzado diciendo con su habitual sentido del humor». «Pero bueno, podría decirse… ¿no? ¿Eso prescribe?», ha añadido segundos después, entre risas. «Pues llevo tres añitos a la pregunta… Muy mal», ha contado. «Bueno, el otro día hubo un beso», ha comentado por detrás Carlota a lo que Toñi Moreno ha respondido que «Sí, pero fue en televisión y está casado. No cuenta». También ha confesado mientras iba en un taxi con Tania Llasera que no está buscando nada. «El amor yo creo que no hay que buscarlo. El amor llega. Cuando llega te sacude y te pone boca abajo. Entonces si lo buscas es cuando no va a llegar», se ha sincerado.

Después ha respondido a la pregunta de cómo lleva tanto ajetreo. «Yo soy una persona, no una animal ni cosa que le gusta mucho el ajetreo. Me gusta vivir en el estrés de hacer mil cosas al mismo tiempo. Ahora, estamos aquí en Madrid y aprovecho para trabajar más en la agencia. Como ya sabéis hemos montado una con mi socia», ha indicado. Lejos de los platós de televisión, la presentadora ha querido dar el salto empresarial y montar su propio negocio al que ha llamado Con Alma Spain. Durante una entrevista en LateXou amb Marc Gir’, el programa estrella de las noches de los domingos en TVE Catalunya, Moreno indicó que «yo tengo una agencia de publicidad que lleva influencers, se llama ‘Con Alma Spain’ y somos tres socias».

Además, tiene entre manos otros retos profesional en los que está volcando todas sus ilusiones, pero ha optado por no revelar más detalles. Al mismo tiempo ha apuntado que está «cocinando mucho, como ya sábeis», y es que Toñi Moreno es una de las participantes de MasterChef Celebrity.

«Lo único que no me gusta de estar en Madrid es no ver a Lola. Antes iba, veía…», ha confesado sobre lo mucho que echa de menos a su hija, que llegó a este mundo el 20 de enero de 2020. «Todo es por el bien y por ella. Las madres que trabajan me entenderán mejor que nadie. Estoy muy profunda, muy intensa», ha apostillado después.

Toñi Moreno también ha hablado con total naturalidad sobre si sería madre de nuevo. «Cada vez que me hacen esa pregunta, digo lo mismo. Yo de lo que me arrepiento es de haber sido madre tan mayor porque si hubiese sido madre más joven sí que hubiese sido madre otra vez. Es lo más bonito que he hecho en mi vida, pero es que el 7 de junio cumplo 50 tacos. O sea, que sería ya un poco locura más de lo que ya ha sido tener a Lola, que ha sido maravilloso porque es maravillosa», ha finalizado.