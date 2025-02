Alejandra Rubio lo tiene claro: no irá a ver a su madre al teatro y este es el motivo

La vida de Terelu Campos ha dado un giro de 180 grados este 2025. Y es que, al mismo tiempo que se ha convertido en abuela primeriza, la colaboradora de televisión ha dado un paso más allá en su trayectoria como actriz, aceptando una nueva aventura profesional y subiéndose por primera vez a las tablas de un teatro. Lo hará de la mano de la obra Santa Lola, una comedia producida por su íntima amiga, Lara Dibildos. Será el próximo mes de abril cuando se estrene en el Teatro Zorrilla de Valladolid y, muy probablemente, la hermana de Carmen Borrego cuente con el apoyo de todos sus seres queridos desde el público, aunque, en las últimas horas, ha salido a la luz una destacada ausencia que Terelu echará en falta desde el escenario: la de su hija Alejandra Rubio.

La influencer se ha mostrado muy ilusionada con el nuevo proyecto de su progenitora y, aunque en un primer momento aseguró que estaría animándola desde el patio de butacas, lo cierto es que después de reflexionarlo, finalmente ha desvelado que no podrá asistir por un motivo de peso. «He contestado a muchos medios que iba a ir, pero no sé si podré hacerlo. Tengo un hijo muy pequeño y dejarle toda la noche sin nosotros me da un poco de palo», comenzaba a decir.

Alejandra Rubio en el estreno de la obra ‘Santa Lola’. (Foto: Gtres)

«Todavía es muy pronto para separarme de él», añadía. Los reporteros le proponían entonces que fuera Carlo el que se quedara con el pequeño para que ella pudiera ir, ya que, por esas fechas, ya habrá terminado su condena y dormirá en casa. Pero Alejandra señalaba que, aunque fuera una opción, seguramente esperarían a que la obra viniera a Madrid.

Aprovechando su intervención con los medios en la presentación de la obra de teatro que protagonizará su madre, Alejandra también ha querido confesar que está muy orgullosa del paso que va a dar Terelu. «No lo tenía muy claro porque es muy tímida, aunque no lo parezca. Le daba mucho miedo, pero sin duda ha tomado la mejor decisión. Me parece una pedazo de oportunidad», expresaba.

César Lucendo, Terelu Campos y Lara Dibildos. (Foto: Gtres)

Terelu ya había participado anteriormente en otros proyectos de interpretación, como Paquita Salas y algún que otro monólogo, pero lo cierto es que, hasta ahora, nunca había dado vida a un personaje protagonista sobre el escenario de un teatro. Tal vez por eso esté sintiendo esos nervios de la primera vez y le dé tanto miedo, como ha dicho su propia hija. Un miedo que ella misma también ha reconocido en televisión: «No duermo por las noches […] Me da más miedo no decir algo que decir cualquier tontería. La inconsciencia me ha llevado a hacer esto. No me dio tiempo a reaccionar y de repente me vi leyendo el libreto», explicaba en Vamos a ver.