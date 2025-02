Alejandra Rubio se adelanta a las críticas ante el debut de su madre en el teatro

Terelu Campos ha comenzado el año afrontando un apasionante reto profesional. La colaboradora de televisión va a debutar en el teatro y, además, lo hará con un papel protagonista. La presentadora se subirá a las tablas con Santa Lola, obra producida por su amiga, Lara Dibildos, que se estrenará el 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

La hermana de Carmen Borrego interpretará a una difunta en esta comedia que compartirá con el actor César Lucendo. Ahora, su hija, Alejandra Rubio, quien se ha formado como actriz, se ha pronunciado sobre este trabajo de su madre.

Alejandra Rubio y Terelu Campos posando. (Foto: Gtres)

La reacción de Alejandra Rubio

Al llegar a su domicilio, la televisiva ha comentado a los reporteros que Terelu ya «ha hecho cosas». «No es la primera vez. Ella ha hecho Paquita Salas y ha realizado algunos monólogos», ha dicho en un primer momento. Después, Alejandra ha confesado ante las cámaras que ella ha incitado mucho a su madre para que aceptara este trabajo.

Alejandra Rubio por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Al ser preguntada por los periodistas sobre el intrusismo laboral en el mundo de la interpretación, Alejandra Rubio ha respondido tajantemente. «Yo soy actriz. Tengo la carrera por mucho que digan que no. He hecho el Regular y lo terminé gracias a Dios», ha dicho, haciendo referencia a su formación. Sin embargo, al lanzarle la pregunta sobre si a su madre le afectaría este asunto al no ser actriz profesional. «Pasa de todo. Está muy centrada en lo que tiene que estar», ha comentado Alejandra.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Terelu Campos cuenta con una larga trayectoria profesional formando parte de la historia de la televisión. Ha presentado varios formatos y, actualmente, se ha convertido en una de las colaboradoras estrella de ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Además, atraviesa un buen momento personal al convertirse, por primera vez, en abuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

«Me siento muy orgullosa de mi hija y de Carlo. Han formado un tándem en un momento muy importante como es el nacimiento de tu primer hijo, maravilloso, sobre todo un tándem de amor, de ayuda, de compañerismo y eso ha sido fundamental», indicó en el citado espacio. Desde entonces, han sido continuas las visitas a casa de su hija para ver a su nieto, por el que siente verdadera devoción.