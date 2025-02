Nuria González deja en el aire si Terelu Campos le ha mandado alguna foto de su nieto

Este 13 de febrero, Nuria González se desplazó hasta el emblemático Teatro Real de Madrid, ubicado en la Plaza de Oriente, para asistir al estreno de la ópera La vida breve. A su llegada al histórico edificio, varios reporteros le preguntaron sobre si su gran amiga, Terelu Campos, le había enviado alguna imagen de su nieto.

Sin embargo, y haciendo gala de su habitual hermetismo, Nuria optó por esquivar la pregunta y apostó por el silencio, evitando así dar información sobre ello.

Nuria González en Madrid. (Foto: Gtres)

El origen de la polémica

En los últimos días había salido a la luz que Alejandra Rubio habría prohibido a su madre enseñar fotografías del hijo que tiene en común con Carlo Costanzia. Una prohibición que llamó especial atención y que se convirtió en tema de debate de las mesas de actualidad del papel cuché.

Terelu Campos en Madrid. (Foto: Gtres)

«Alejandra Rubio ha prohibido a Terelu mostrar fotografías de su bebé absolutamente a nadie», indicaron desde el plató de Espejo Público. Esta decisión de la nieta de la desaparecida María Teresa Campos encajaría con la dinámica por la que había apostado desde que se hizo público su embarazo. La pareja ya dejó clara su intención de mantener oculta la identidad de su bebé y, por tanto, ninguno de los dos ha mostrado la cara del pequeño ante los medios de comunicación, pero tampoco en las redes sociales.

Carlo Constanzia, Alejandra Rubio y Terelu Campos. (Foto: Gtres)

La reacción de Alejandra Rubio

Ante el revuelo generado sobre este asunto que ha acaparado varios titulares en la crónica social de nuestro país, Alejandra Rubio se pronunció. «No es que se lo haya prohibido. Claro que mi madre tiene fotos de Carlo en su teléfono. Yo no le prohíbo nada a mi madre, ¡solo faltaría! Pero sí es verdad que le he dicho que no enseñe mucho al niño porque soy muy supersticiosa. Soy muy rara para estas cosas pero nada más», explicó en Vamos a ver, espacio en el que colabora. Con estas declaraciones, la sobrina de Carmen Borrego confirmó que Terelu sí tiene imágenes de su nieto.

Fue el pasado mes de junio cuando se conoció que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperaban a su primer hijo en común después de varios meses de noviazgo. Finalmente, en diciembre llegó al mundo Carlo. Sus padres escogieron este nombre para así continuar con la tradición familiar del actor.