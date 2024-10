Un año sin Fernández Tapias: el núcleo duro que arropa a Nuria González, su viuda

Noticia devastadora la que recibió Nuria González un día como hoy hace un año. Su marido, Fernando Fernández Tapias fallecía a los 84 años. Sin duda, un duro revés para sus familiares y amigos, esos que no quisieron perderse su último adiós. Su entorno más cercano se trasladó hasta el madrileño Tanatorio de la Paz, donde se instaló la capilla ardiente para velar su cuerpo y arropar también a su viuda.

Nuria González, que se mostró muy afectada tras la muerte del empresario, estuvo arropada por su blindado círculo de amistades, las mismas que la han ido acompañando estos meses de atrás y no la han dejado sola.

Fernando Fernández Tapias. (Foto: Gtres)

Una de las amigas íntimas de Nuria es Isabel Preysler. «Nuria es muy buena amiga y Fernando también lo ha demostrado siempre, y para mis hijos también, por eso están aquí», expresó la socialité cuando dio el último adiós a Fernando, también amigo suyo.

Nuria González ante los medios. (Foto: Gtres)

«Perder un amigo siempre da mucha pena (…) Ha sido duro, era como de la familia para nosotros, desde siempre. Le tenemos mucho cariño y le hemos querido siempre muchísimo», finalizó, apenada.

Isabel Preysler en Madrid. (Foto: Gtres)

Terelu, íntima de Nuria González

Por otro lado, Terelu Campos también forma parte del entorno más cercano de Nuria González. Desde hace varios años han compartido grandes momentos juntas. La hija de María Teresa Campos fue otro de los rostros conocidos que también quiso despedirse del marido de su amiga, a quien tenía un especial aprecio.

«Fernando es un amigo. Un muy querido amigo, con el que he pasado momentos muy felices de mi vida, me he sentido muy querida, me he sentido cuidada y es una de las personas más generosas que yo he conocido en mi vida, con un grandísimo sentido del humor, muy coqueto y alguien muy especial», expresó Terelu, muy afectada. En cuanto Nuria González, indicó que «Nuria es mi familia. Es Nuria, sus hermanos, su madre».

Terelu Campos por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Un gran legado empresarial

Conocido por ser el fundador de las empresas navales Amura S.A. y Roda S.A.; de Fernández-Tapias S.A. (naval, 1991), Conservas Peña S.A. y Conservas Portonovo S.A., la sección marítima de Bureau Veritas SAF (dedicada al control de calidad) y Viajes Sandra’s S.A., el empresario ha dejado un gran legado en el mundo empresarial. Por otro lado, debido a su larga trayectoria profesional, fue presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE entre 1985 y 2002 y vicepresidente primero del Real Madrid Club de Fútbol.