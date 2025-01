Alejandra Rubio señala a Mar Flores en su vuelta a la televisión: "No la he visto así en mi vida"

Alejandra Rubio recupera la rutina poco a poco. La hija de Terelu Campos ha vuelto al plató de Vamos a ver en el que colabora, y ha desvelado algunos detalles de su reciente maternidad. La joven dio a luz el pasado 6 de diciembre al pequeño Carlo, su primer hijo junto a Carlo Constanzia. Alejandra reconoce que el bebé duerme bien «depende del día» y explica que no le ha dado el pecho: «Yo le estoy dando el biberón por una serie de circunstancias que no voy a explicar». El resto de colaboradores querían saber si se parecía más al padre o a la madre: «A los dos. Y no es broma. Tiene caras de mi suegro, muchas. Y de mi padre también. Le veo ahí gestos», detallaba la influencer.

Alejandra Rubio anuncia su vuelta al trabajo en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Alejandra reconoce que le cuesta delegar los cuidados del bebé: «Yo es que soy muy pesada de que quiero hacerlo todo yo. Carlo se levanta igual porque le digo: no, no, venga lo hago yo, pero él se queda a mi lado como apoyo moral. Él hace un montón de cosas pero es como yo, que soy pesada en eso. Me ha salido la vena pesada, madre pesada». La abuela materna ha estado muy pendiente de su hija, su yerno y su nieto: «En mi casa durmiendo nunca ha estado. Es verdad que venía todos los días, pobrecita, porque quería estar con él. Pero sí, ya está en su casa»

Carlo Constanzia, Alejandra Rubio y Terelu Campos. (Foto: Gtres)

El hermetismo que ha rodeado al nacimiento de Carlo tenía una excepción, los padres de la pareja: «La decisión que tomamos nosotros es que sólo iban a verlo los abuelos. Y ya está. Mi madre estaba todo el día llevándonos tuppers. Mar escribe todos los días y la hemos visto un montón de veces, otra cosa es que no os enteréis. Yo he hecho mucho para que no me pille la prensa, ni a Carlo con nuestro hijo. Han estado los abuelos, y están todos los abuelos que yo no les he visto así en la vida». La colaboradora explica que nunca tuvo instinto maternal pero cuando das a luz todo cambia: «Sale solo. Por lo menos a mí. Nunca he sido muy niñera, no he sido de ver un niño y decir ‘ay, qué mono’. Sin más. Pero con mi hijo… ¡vamos!».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

La nieta de María Teresa Campos reconoce que la falta de sueño ha afectado a la pareja pero asegura que la relación funciona muy bien: «Hombre, discusión ha habido porque no duermes. Pero eso es normal, en todas las casas pasa lo mismo. Pero muy bien, nos llevamos muy bien, estamos de acuerdo en todo». Alejandra ha alabado el papel de su novio como padre primerizo: «Estoy en modo espía pero no tengo ninguna razón porque él sabe hacer todo mucho mejor que yo, de hecho».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

Alejandra Rubio y Anabel Pantoja se convirtieron en mamás casi a la vez, y la colaboradora de Vamos a ver se ha solidarizado con la sevillana: «Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ella. Se ha portado conmigo como nunca, ha estado súper pendiente de mí, nos hemos aconsejado mutuamente». Alejandra ha reconocido que cuando se enteró se lo tomó como algo personal porque se llevan muy poco tiempo. «Es como si fuera mío. Pensar en lo que está pasando ella…».

Alejandra Rubio enviando un cariñoso mensaje a Anabel Pantoja. (Foto: Telecinco)

Conteniendo las lágrimas, Alejandra Rubio ha explicado que Anabel «está en modo supervivencia como la pedazo de madre que es y ojalá todo vaya bien. Me ha tocado esto mucho, mucho. Ojalá suceda un milagro y vaya todo fenomenal. Le deseo todo lo mejor, de corazón».