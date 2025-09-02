Alejandra Rubio ha sido sorprendida por las cámaras a la llegada a su domicilio en Madrid, justo en un momento en el que la noticia de la maternidad de Jeimy Báez ya ha corrido como la pólvora en los medios de comunicación. La hija de Terelu Campos, sin perder la calma, se ha limitado a sonreír y a dar las gracias a los reporteros presentes. «Muchas gracias», han sido sus únicas palabras. Alejandra ha guardado un prudente silencio, evitando cualquier comentario sobre el nacimiento del primer hijo de Jeimy, una joven que en el pasado estuvo vinculada sentimentalmente a Carlo Costanzia, actual pareja de la influencer.

La relación de Jeimy con Carlo formó parte de un triángulo mediático que ocupó titulares hace poco más de un año. Cuando la portada de los primeros besos entre Carlo y Alejandra salió a la luz, Jeimy no dudó en expresar públicamente su malestar. Se declaró dolida, aseguró sentirse traicionada y describió episodios de tensiones con el hijo de Mar Flores, incluyendo discusiones subidas de tono que llegaron a trascender en la prensa. Sin embargo, la vida ha dado un vuelco para ella en los últimos meses.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras aquella etapa turbulenta, Jeimy encontró compañía en otro rostro conocido de la crónica rosa: Yulen Pereira, el ex novio de Anabel Pantoja. Aunque su romance estuvo marcado por la falta de estabilidad y por idas y venidas, fue durante esa relación cuando Jeimy descubrió que estaba embarazada. La noticia le cayó como un jarro de agua fría, puesto que no se trataba de un bebé buscado. Pese a la incertidumbre, tomó la firme decisión de seguir adelante con la gestación.

El embarazo, sea como fuere, no ha estado exento de polémica. Yulen no se mostró entusiasmado con la idea de convertirse en padre en esas circunstancias. Incluso llegó a plantearle a Jeimy la posibilidad de interrumpir la gestación, algo que ella descartó de inmediato. La situación generó tensiones, también visibles en platós televisivos como ¡De viernes!, donde ambos protagonizaron fuertes desencuentros. Sin embargo, con el paso de los meses, la inminencia de la paternidad suavizó las posturas y, finalmente, Yulen habría decidido acudir al hospital para conocer a su hijo en cuanto nació. «Yo le dije que prefería no seguir adelante porque no era el momento indicado, pero que como el era padre, me iba a responsabilizar. Yo no era quién para dudar de Jeimy, mi preocupación era qué íbamos a hacer con el bebé», aseguró el esgrimista.

Jeimy ha dado a luz a su primer hijo en la madrugada del lunes 1 de septiembre en el Hospital de Reus (Tarragona), tras un largo proceso que comenzó el domingo con las primeras contracciones. Ha sido la periodista Leticia Requejo quien ha revelado el sexo del bebé en el programa TardeAR, en Telecinco: se trata de un niño. Por el momento, se desconoce el nombre que la joven dominicana y el esgrimista han elegido para su primogénito.