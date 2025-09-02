Jeimy Báez da a luz a su primer hijo en común con Yulen Pereira

Jeimy Báez acaba de dar a luz a su primer hijo en común con Yulen Pereira, tal y como ha podido saber LOOK en primicia. La joven ha dado la bienvenida a su vástago la pasada noche en el Hospital de Reus, en Tarragona -donde ya se encuentra el padre del recién nacido para conocer al bebé en las próximas horas-. Fuentes cercanas al entorno de la pareja, han deslizado a este medio que el parto ha sido muy largo, ya que ingresó el pasado domingo a mediodía y dio a luz esta madrugada.

Fue el pasado mes de mayo, la ex de Carlo Costanzia anunció que estaba embarazada. Entonces, la ex concursante de Gran Hermano Dúo, no dio más pistas sobre esta sorprendente noticia. Sin embargo, poco tiempo después se sentaba en el plató de ¡De viernes! para hablar sobre el padre de su vástago, ya que en un comienzo se barajó la posibilidad de que fuera madre soltera.

Jeimy Báez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, y debido a la negativa del padre de su bebé de asumir su responsabilidad, la ex nuera de Mar Flores dio un paso adelante para desvelar que se trataba de Yulen Pereira, ex de Anabel Pantoja, con el que tuvo un idilio antes de entrar en el reality de Telecinco. Una información que confirmó el propio esgrimista. «Por supuesto, soy el padre. Se me ha dejado de irresponsable y eso no es así. Jamás la puse en duda», dijo muy enfadado después de las críticas que había recibido.

Además, el ex concursante de Supervivientes dejó claro que sí que se había interesado por el embarazo de Báez y por su hijo: «Hasta el 27 de febrero he estado con ella en persona, por teléfono, mensaje… me he preocupado por su salud y por todo lo que rodeaba el embarazo. Siempre le dije que la iba a apoyar y a darle a ese niño todo el cariño y las mejores condiciones».

La reveladora entrevista de Jeimy sobre su embarazo

Semanas antes de conocer la identidad del padre de su primer hijo, Jeimy trató de mantener en secreto su embarazo. Sin embargo, tras la insistencia de los telespectadores por conocer con quién sería madre, rompió su silencio en ¡De Viernes!, donde habló sin tapujos sobre la llegada de su bebé.

Yulen Pereira en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Una entrevista que no gustó nada a Yulen, que dio un paso adelante para contar su versión -ya que Báez no le dejó en buen lugar como persona y como futuro padre-. Las tras reveladora entrevista del esgrimista, la ex de Costanzia reapareció en redes desde el hospital tras haber «perdido los nervios» por la intervención del esgrimista, con el que entonces -ni antes de quedarse embarazada- no tenía una relación estable: «Nunca hemos sido pareja, nos hemos estado conocido. Voy a ser madre soltera porque la decisión de seguir con el embarazo ha sido mía».