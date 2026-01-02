Mismo plan a 1.000 kilómetros de distancia: Aznar y Rajoy arrancan 2026 con una buena caminata

Entre Marbella y Galicia hay 1.000 kilómetros de distancia. En coche se tarda alrededor de 10 horas para desplazarse de un sitio a otro y son justo los puntos que han escogido José María Aznar y Mariano Rajoy para empezar 2026. Cada uno se ha desplazado hasta su particular refugio, demostrando así su compromiso con los valores que les han ayudado a ganarse el respeto del pueblo.

Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno de España desde 2011 hasta el 2 de junio de 2018 y su legislatura estuvo repleta de éxitos que no se han vuelto a repetir en la etapa de Pedro Sánchez. Después de salir de La Moncloa, el político gallego se centró en sus proyectos profesionales y en su vida personal. Tan discreto como de costumbre, su nombre siempre ha estado asociado a la transparencia. Por ese motivo, todo el mundo sabe que su refugio está en el norte del país.

El plan de Mariano Rajoy. (Foto: Instagram)

Cuando su agenda se lo permite, Rajoy pasa unos días con sus amigos de Galicia. En LOOK hemos repasado las redes sociales de su entorno y hemos descubierto que ha arrancado el año con uno de sus planes preferidos: dar una buena caminata. De esta forma, Alfonso Rueda ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram que dice: «Si hay una tradición el día de Año Nuevo, esa es la caminata por Armenteira con el presidente Rajoy. ¡Feliz 2026 a todos!».

Rueda ha acompañado sus palabras de una instantánea donde aparece Rajoy en su versión más deportiva, con ropa adecuada para andar y con una sonrisa que demuestra lo a gusto que se siente en su ambiente. Junto al ex presidente estaba José Rueda. Los tres forman un buen equipo y han disfrutado de una jornada matutina por la Ruta de la Piedra y el Agua, uno de los grandes atractivos turísticos de la zona que llega hasta el monasterio de A Armenteira.

El plan de José María Aznar

José María Aznar paseando por Marbella. (Foto: Instagram)

En la otra punta de España, José María Aznar estaba replicando el plan de Rajoy. El marido de Ana Botella fue presidente del Gobierno de España desde 1996 hasta abril de 2004 y muchos expertos siguen recordando su labor. Tomó buenas decisiones y ayudó a nuestro país a salir adelante. Sin embargo, el tiempo ha pasado y ahora tiene una ocupación distinta. Escribe libros, se dedica a pasar tiempo con los suyos y disfruta de Marbella, la famosa ciudad de la Costa del Sol.

Aznar acumula más de 92.000 seguidores en su cuenta de Instagram y utiliza esta plataforma para comunicarse con su querido público. Gracias a este altavoz podemos conocer una faceta suya más personal y cercana. De hecho, hace unas horas publicó una foto caminando por el Paseo Marítimo de Marbella. «Empiezo el año con un buen paseo», escribe. Como era de esperar, el post se ha llenado de mensajes de personas que le desean un feliz 2026 e incluso le animan a volver a la política. «Cuanta falta hace gente como usted en este país», le escribe un admirador.