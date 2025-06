Han pasado siete años desde que un escándalo de corrupción salpicara de lleno al Partido Popular y acabara con Mariano Rajoy fuera del Gobierno tras una moción de censura promovida por Pedro Sánchez. A pesar de que, de momento no parece que la oposición vaya a plantear esta herramienta para acabar con la era de Sánchez, las polémicas que cercan al jefe del Ejecutivo no hacen sino aumentar día tras día.

Sánchez ha intentado desvincularse del todo, algo que no resulta posible. Aunque él no aparece hablando, de momento, en los audios que se han publicado, la situación de sus dos últimos secretarios de organización y la de otras personas de su entorno hace muy improbable -por no decir imposible-, que pueda salir indemne. Quizás no se proponga todavía una moción de censura, pero este Gobierno Frankenstein ya nació condenado al fracaso.

Los Reyes saludan a Mariano Rajoy ( Foto Gtres)

En medio de esta situación, Mariano Rajoy ha vuelto a escena. El ex presidente del Gobierno siempre ha sido una persona prudente y discreta, pero no ha dudado en atender a Ana Rosa Quintana para hablar de cómo se encuentra y del momento que está viviendo.

A principios de esta semana, cuando todavía no se sabía nada de la presunta relación de Ábalos con Valeri Cuéllar – la escort que acusó a Álvaro Muñoz Escassi de no haberle pagado por sus servicios-, ni tampoco se había conocido la petición de imputación de Bolaños por parte del juez Peinado, Mariano Rajoy se sentó junto a la veterana comunicadora.

Muy sereno y sin levantar la voz en ningún momento, Rajoy habló de la moción de censura que le sacó del Gobierno en 2018 y de lo que le comentó a Ábalos en aquel momento: «Le dije al señor Ábalos, ese día, y al ahora presidente del Gobierno lo siguiente: ‘Para dar lecciones hay que estar muy seguro, sino lo mejor es callarse’», ha recordado Rajoy, que ha asegurado que España necesita una convocatoria electoral y preservar ante todo la Constitución de 1978. «Yo no hablo aquí como representante de ningún partido, aunque soy del PP, pero hablo de democracia y de Constitución, éste es el problema que tenemos hoy día en España y de división y de polarización. Nunca desde 1978 hubo una división y polarización tan brutal como hay ahora», sentenció el ex presidente.

Mariano Rajoy con Felipe González. (Foto: Gtres)

La nueva vida de Rajoy

Tras la moción de censura, Mariano Rajoy dejó la política activa, aunque sigue siendo una figura respetada dentro de su partido. A sus 70 años, el ex presidente lleva una vida mucho más discreta y alejada de los medios, a pesar de alguna aparición puntual. Rajoy retomó su labor profesional como registrador de la propiedad y en la actualidad trabaja en la Oficina del Registro Mercantil en el Paseo de la Castellana de Madrid. Este trabajo le reporta un salario superior al que tenía en su etapa como presidente.

Mariano Rajoy en el Congreso. (Foto: Gtres)

Aunque le gusta visitar con regularidad su tierra natal, reside con su esposa en un dúplex en el barrio de Aravaca, a las afueras de la capital. Mariano y Elvira -que siempre ha intentado estar en un segundo plano-, tienen dos hijos: Mariano y Juan. El primero de ellos trabaja en el sector financiero, mientras que el segundo sigue estudiando y compagina su formación con tareas de voluntariado. La pareja se conoció a principios de los años 90 en Sangenjo y se casó tras varios años de relación. Además, Rajoy ha publicado algún libro y es un apasionado del deporte. Le gusta mucho salir a caminar por las mañanas, ya que así se mantiene en forma.