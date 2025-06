Ana Rosa Quintana deja en evidencia el último error de Pedro Sánchez en su lucha por sobrevivir

La crisis política que acontece en nuestro país continúa acaparando las principales mesas de debate. El pasado domingo, Pedro Sánchez compareció para anunciar que España había logrado un acuerdo con la OTAN en relación al gasto de defensa. Lo hizo a través de una rueda de prensa que se realizó en una sala sin la presencia de ningún periodista. Una escena que, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en uno de los temas más comentados de las últimas horas.

A primera hora de este lunes, 23 de junio, Ana Rosa Quintana ha iniciado su programa y, mostrándose de nuevo completamente transparente ante lo que está ocurriendo, se ha pronunciado sobre la última comparecencia concedida por el presidente del Gobierno.

«Buenos días. Quedan inauguradas las ruedas de prensa fantasma. Ayer vimos la imagen del aislamiento. Una rueda de prensa sin prensa. El presidente se presentó en una sala atiborrada de soledad», comenzaba a decir la presentadora. «A Sánchez se le ha acabado la magia. Nadie por aquí, nadie por allá. El presidente se dirigía a unos medios ausentes en la sala. Tan solo estaba presente su secretaria de comunicación, como si fuera el niño del Sexto Sentido viendo a alguien que no sabe que está en este mundo», sentenciaba.

«Sánchez veía en su cabeza una sala llena de prensa, llena de periodistas aplaudiendo que la OTAN nos permita no llegar al 5% del gasto en defensa. Nosotros también celebramos que no se vea comprometido el estado del bienestar, pero no nos encaja con su discurso. Sánchez dijo que la riqueza de las familias está en máximos históricos, que los hogares están ganando poder adquisitivo y que España es la mejor economía del mundo. Una economía en la que la corrupción va como un cohete», concluía con ironía.

La crítica de los expertos

Así, Ana Rosa Quintana ha destacado que el último error de Sánchez ha sido dar una comparecencia sin prensa en un intento de sobrevivir en medio del revuelo mediático que hay generado alrededor de la política de nuestro país. Pero lo cierto es que no es la única que así lo considera. Anitta Ruiz, experta en imagen, compartió desde su perfil oficial de Instagram una opinión muy parecida a la de la presentadora del matinal de Mediaset.

Story de Anitta Ruiz en Instagram. (Foto: Instagram)

«Pedro Sánchez da una rueda de prensa, en domingo, para hablar del gasto militar y desde Moncloa distribuyen las imágenes entrando a la sala de prensa vacía. Qué poco cuidado, cuando estás en la época más complicada de tu carrera. Ofrece sólo las imágenes de atril, para no evidenciar que estás evitando preguntas», escribía.