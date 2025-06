«Son las 17:00 y no he comido». Así de tajante se mostró Pedro Sánchez a principios de esta semana cuando se presentó, una vez más, ante los medios como secretario general del PSOE para anunciar las medidas que el partido iba a tomar tras el último escándalo que ha salpicado a una de sus personas de máxima cofianza, Santos Cerdán.

La actitud del presidente del Gobierno en esta comparecencia nada tenía que ver con la pose que adoptó la pasada semana, cuando con el rostro muy maquillado y contorneado, pidió perdón a la ciudadanía y se desvinculó de la trama. Esta vez no mantuvo una actitud compungida, sino todo lo contrario. Sánchez arremetió de nuevo contra el Partido Popular y VOX, poco menos que haciéndoles responsables de la debacle del PSOE.

Pedro Sánchez durante una comparecencia. (Foto: EFE)

Sin embargo, al margen de su actitud combativa y su reticencia a abandonar el Palacio de la Moncloa y convocar elecciones, una de las cosas que más llamó la atención de Sánchez fue, precisamente, su cometario fuera de lugar. Un comentario que, por otra parte, no es algo tan nuevo en su discurso. Años atrás ya compartió en su perfil en redes sociales mensajes del tipo «marcho a comer» o «a comer, luego seguimos». Frases que dejan claro que la pausa para el almuerzo es algo importante en su agenda.

Un post en redes de Pedro Sánchez. (Foto: redes sociales)

Y sí, es cierto que eran las 17:00 y que el secretario general del PSOE no había comido y llevaba horas reunido, pero ¿cuántos profesionales día tras día se enfrentan a un escenario similar? Imposible contarlos, pero solamente ha llamado la atención que el presidente del Gobierno, en un momento de máxima crisis en su partido, ha querido recalcar que no le había dado tiempo a comer y que, por tanto, tenía hambre.

La dieta de Pedro Sánchez

Un comentario muy inoportuno que ha hecho que crezca el interés por la dieta y la rutina que sigue Pedro Sánchez de la que, en realidad, no se tienen muchos detalles. No se sabe con exactitud si el presidente del Gobierno sigue la dieta mediterránea, es vegano o si da prioridad a las proteínas para mantener en forma sus músculos (hace ejercicio al menos tres veces por semana). Pero él ha comentado alguna vez cuáles son sus preferencias gastronómicas.

Pedro Sánchez en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, desveló en uno de sus libros que le encantaba la paella, pero también otros platos típicos de la gastronomía española, como el salmorejo o la fabada. La cuchara es algo que no falta en la mesa del presidente, aunque no sabemos si es él quien se encarga de cocinar. Algo que no sería raro dado que, hace unos años, le vimos ejerciendo de anfitrión y entrando y saliendo de la cocina en el programa de Jesús Calleja. Por cierto, con el presentador mantiene una buena relación ya que hace unos años incluso fue visto con él en un mercadillo en Lanzarote, donde se encontraba de vacaciones de verano con su familia.

En alguna ocasión, Sánchez ha comentado que le gusta mucho comer, pero no solamente platos nacionales. La comida asiática forma parte de su dieta, como es el caso del sushi. Al presidente no le importa tener que viajar para poder disfrutar de un buen plato, de hecho, en 2016 voló en helicóptero privado a León para poder comer en el restaurante El Capricho, conocido por la maduración de las carnes.