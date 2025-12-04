Tal y como dice uno de los refranes más conocidos de nuestro país, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Aunque también puede ser al revés, como ha pasado en la vida de Isabel Pantoja. Y es que, después de anunciarse que realizará una gira por América en 2026, el periodista Antonio Rossi ha comunicado que la tonadillera se retirará de los escenarios una vez termine su tour al otro lado del charco.

«La cuenta atrás para Isabel Pantoja ha comenzado. Y lo que inicia en América será la última cita para ella. La gente tendrá la última oportunidad para verla en las ciudades que actúe. Es un año y algo lo que pretenden hacer de conciertos. Y después, no volverá a subirse a los escenarios», comenzaba a decir Rossi desde el plató de El tiempo justo.

Antonio Rossi en ‘El tiempo justo’. (Foto: Mediaset)

¿Dónde será el último concierto de Isabel Pantoja en España?

Según el periodista, esta despedida definitiva «la han planeado a lo largo de todo el 2025» y han organizado que su último concierto en España, su país natal, se lleve a cabo el próximo 27 de junio de 2026, en Sevilla y con Il Divo. «Acompañados por una orquesta sinfónica pondrán banda sonora a una noche de lujo y harán vibrar la Plaza de España con un espectáculo que promete ser histórico», señalan desde la página web del Icónica Fest. Por otro lado, Rossi ha añadido que la tonadillera iniciará junto a este grupo musical una colaboración muy especial con la que pondrá el broche de oro a su carrera.

Isabel Pantoja en un concierto en Tenerife. (Foto: Gtres)

Los planes de la tonadillera tras su jubilación

En cuanto a dónde residirá una vez termine su última gira, el periodista ha señalado «que se instalará en República Dominicana y se quedará con todo pagado y saneado». Actualmente, la intérprete de Marinero de luces no tiene nada en España, ni familia, ni relaciones, por lo que todo apunta a que tampoco será una despedida difícil para ella. «Ha llegado a un acuerdo con Hacienda, con la firma de la serie y el documental, y por eso han empezado ya a anunciar los conciertos, pero dice adiós tras esta última gira», sentenciaba.

Isabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

Su gira por América, según ha informado Lecturas, comenzará el próximo 29 de abril de 2026 en Chile y continuará en Nueva York (9 de mayo de 2026), Miami (15 de mayo de 2026) y Los Ángeles (16 de mayo de 2026). Para llevar a cabo dichos espectáculos, la cantante ha firmado un suculento contrato con una empresa mexicana promotora para poder hacer frente a la deuda que tiene con Hacienda. De hecho, según el medio citado, cobrará unos 180.000 euros libres de impuestos por cada uno de los conciertos. No obstante, pretende ampliar el número de shows para poder aumentar la cifra de beneficios y llegar hasta los 2.000.000 de euros.