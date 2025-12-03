La cifra millonaria que cobrará Isabel Pantoja por su gira americana

Después de casi un año alejada de los escenarios, Isabel Pantoja se está preparando para retomar su carrera artística. Así, de la mano de su gira 50º aniversario está a punto de cruzar el charco para realizar un tour por América con el que llevará cabo un concierto en Chile, el 29 de abril de 2026, y tres espectáculos más en Estados Unidos: Nueva York (9 de mayo de 2026), Miami (15 de mayo de 2026) y Los Ángeles (16 de mayo de 2026).

Para ello, la cantante ha firmado un suculento contrato con una empresa mexicana promotora para poder hacer frente a la deuda que tiene con Hacienda. Según lo publicado, cobrará 180.000 euros libres de impuestos por cada uno de los shows, aunque lo cierto es que pretende ampliar el número de espectáculos para poder aumentar la cifra hasta los 2.000.000 de euros. Es por ello por lo que tanto ella como su equipo están pendientes de confirmar más conciertos en Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina y México.

Isabel Pantoja en un concierto en Tenerife. (Foto: Gtres)

Las exigencias de Isabel Pantoja en su contrato

De acuerdo con lo informado por una de las revistas más conocidas de nuestro país, la tonadillera ha pedido una larga lista de exigencias innegociables que la promotora ha aceptado para poder llegar a un acuerdo y realizar esta gira americana. Entre todas ellas, pide que todos los traslados que tenga que hacer durante el tour sean a través de vuelos privados, concretamente en un avión Gulfstream G650, considerado un transporte de lujo por sus capacidades de largo alcance, velocidad excepcional e interior prestigioso y personalizable.

Por otro lado, Lecturas, el medio encargado de sacar a la luz esta exclusiva, también ha señalado que la intérprete de Marinero de luces ha pedido pasajes de avión para el resto de su equipo y hospedarse tan solo en hoteles de cinco estrellas. Además, no le vale cualquier habitación, sino que exige que sea una tipo suite y dos junior para sus acompañantes. Así mismo, también ha acordado tener una dieta diaria de 300 euros para ella y una persona de la promotora exclusivamente a su servicio en cada ciudad que visiten.

Isabel Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a la seguridad de la que dispondrá, Isabel y su hermano Agustín, su manager, contarán con dos vigilantes durante las 24 horas del día y otros dos más cuando estén en un camerino. Además, la madre de Kiko Rivera ha exigido tener la total libertad (sin repercusiones económicas) de poder terminar cualquier actuación si alguien del público le lanza algún objeto que haga peligrar su integridad, así como puede prescindir del contrato sin penalización si los recintos no cumplen con las condiciones técnicas requeridas para su espectáculo. Pero esto no es todo. Si la promotora propone que comparta escenario con cualquier otro artista (como pasó en sus últimos conciertos en España con Naiara, Ana Guerra o Shaila Dúrcal), deberá comunicárselo con 30 días de antelación, respetando en todo momento que la tonadillera es la estrella. Siempre será la cabeza del cartel del espectáculo y tendrá todos los derechos de poder grabar y retransmitir el concierto, agenciándose todos los ingresos del mismo.

Por ahora, Isabel Pantoja, que se encuentra en un punto desconocido de nuestro país (muchos apuntan que en Canarias y otros lo desmienten) estaría esperando a recibir el visado para poder poner rumbo a su nueva aventura artística. No obstante, si no lo recibe, Isabel deberá devolver todos los anticipos económicos que ha recibido y automáticamente se cancelará el contrato.