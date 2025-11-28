José Manuel Parada, que fue uno de los íntimos amigos de Isabel Pantoja cuando la carrera de la artista comenzaba a despegar, ha hablado con cierta nostalgia de su distanciamiento con la cantante. A pesar de haber sido confidentes durante mucho tiempo, su relación se rompió, según el tertuliano, sin explicación alguna. Es por ello que, en su última aparición pública, ha hecho un llamamiento -y una firme petición- a la madre de Kiko Rivera.

La petición de Parada a Pantoja

Desde hace años, Parada no tiene comunicación alguna con el clan. Prueba de ello es que, cuando los reporteros le han preguntado acerca de las últimas noticias de Isabel -que hace unas horas reaparecía en un juzgado-, se ha mostrado sorprendido por la noticia.

José Manuel Parada le hace una petición a Isabel Pantoja tras años distanciados. (Fotos: Gtres)

El colaborador televisivo ha apuntado que no entiende ciertas actitudes de Isabel -ya que la artista se ha enfadado y mucho porque se revelen datos de su estado de salud-. «¿Por qué siempre me entero de las cosas de Isabel por vosotros? Yo hoy he estado en el hospital casi todo el día, mi padre murió de cáncer de colón y por antecedentes voy. Qué diferentes somos la Pantoja y yo -por contar la colonoscopia-. Las enfermedades son algo natural y es conveniente decirlo. Yo os lo cuento, por ejemplo», ha dicho.

Tras años de distanciamiento, Parada ha explicado cuál sería su reacción en el caso de encontrarse con su ex amiga, con la que compartió tantos momentos en los años ochenta. «Si me la cruzara… Yo me he preguntado muchas veces, el día que me encuentre con Isabel cara a cara, ¿qué hacemos? ¿Como que no nos conocemos? Alguna vez hemos estado distanciados y nos hemos dado un abrazo».

Parada y Pantoja en una romería de El Rocío. (Foto: Gtres)

En cambio, su relación con Agustín Pantoja es muy distinta. Parada ha desvelado que hace poco se encontró con el hermano de su amiga, que ni siquiera hizo el intento de devolverle el saludo: «Con Agustín me lo crucé en la calle, yo iba en el coche y emocionado le saludé, pero me torció la cara. El señor no tiene ganas ni decirme hola. No he tenido el mismo trato que con Isabel».

A pesar del tenso momento de su relación de amistad, el colaborador televisivo le ha hecho una firme petición a Pantoja. «Ella sabe que yo no tengo nada contra ella. Sabe que la quiero y, además, si nos encontráramos, sabe que a mi me apetecería encontrarme con ella antes de morirme, ya nos vamos haciendo mayores», ha explicado.

Durante mucho tiempo, Parada fue el gran confidente de Pantoja. (Foto: Gtres)

Finalmente, el tertuliano -que ha preferido no pronunciarse sobre la inexistente relación de la artista con sus hijos, Kiko e Isa- ha aprovechado su intervención ante las cámaras para mandarle directamente un mensaje a Pantoja con la esperanza de que reciba estas palabras: «Me gustaría darte esos besos y abrazos cariñosos que tantas veces nos hemos dado y a ver si conseguimos que los últimos años de nuestra vida sean bonitos».