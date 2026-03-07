Las cazadoras más bonitas para la primavera están en Zara y Mango: las vas a querer tener todas en tu armario

La llegada de la primavera marca un cambio en el armario y en la forma de vestir. Tras los meses fríos, las temperaturas comienzan a suavizarse y aparecen los días más largos y luminosos. Es el momento ideal para recurrir a prendas de entretiempo que permitan adaptarse a las variaciones del clima sin renunciar al estilo. Entre todas ellas, las cazadoras más bonitas para la primavera están en Zara y Mango.

Son grandes protagonistas, ya que aportan comodidad, versatilidad y un toque sofisticado a cualquier conjunto. Firmas como Zara y Mango destacan cada temporada por presentar propuestas actuales, funcionales y fáciles de combinar, pensadas para acompañar diferentes looks de primavera. Dentro de las novedades primaverales, Zara presenta varias chaquetas versátiles y con personalidad. La chaqueta entallada de punto con hombreras (35,95 euros) destaca por su diseño de cuello pico y manga larga con hombreras, además de un elegante cierre frontal con botones dorados que aporta un toque sofisticado. Mango, por su parte, apuesta por propuestas cómodas y actuales, como la chaqueta acolchada con ribetes en contraste (69,99 euros), de diseño oversize, cuello camisero, manga larga, ribetes en contraste, dos bolsillos de parche delanteros, cierre de botones y forro interior.

Así son las cazadoras más bonitas para la primavera

Durante esta temporada, las chaquetas se convierten en piezas clave para crear looks equilibrados, ya que permiten adaptarse fácilmente a los cambios de temperatura a lo largo del día. Y en especial las cazadoras son aquellas que nos gustan y que van bien con cantidad de prendas.

Las chaquetas básicas más destacadas de Zara

Cazadora blanca de Zara

La Chaqueta entallada de punto con hombreras es muy elegante. Con un precio de 35,95 euros destaca especialmente por diversas características:

Cuello pico que estiliza la figura

Manga larga con hombreras que aportan estructura

Diseño entallado que realza la silueta

Cierre frontal con botones dorados que añaden un toque elegante

Con qué combinarla

Outfit de oficina

Pantalón sastre en tonos neutros.

Blusa fluida o camisa estructurada.

Zapatos tipo slingback o mocasines elegantes.

Blazer ligera.

Cazadora reversible de Zara

En este caso la chaqueta reversible a cuadros ZW Collection es todo un hallazgo. Con un precio de 69,95 euros se vende en variedad de tallas.

Las características de la cazadora son:

Chaqueta reversible confeccionada en hilatura con mezcla de algodón

Cuello subido que aporta mayor abrigo en días frescos

Manga larga acabada con abertura

Bolsillos laterales ocultos en la costura

Cierre frontal con botones.

Cazadora biker de Zara

Cazadora tipo biker de cuello subido y manga larga con trabillas en hombro acabada en puño. Bolsillos de vivo en laterales. Bajo acabado en elástico. Forro interior a tono. Cierre frontal cruzado con cremallera oculta por solata y botones forrados.

Las cazadoras más bonitas para la primavera de Mango

Acolchada con ribetes

Esta chaqueta acolchada con ribetes en contraste en color rosa tiene un precio de 69,99 euros

Las características:

Diseño oversize muy cómodo

Cuello camisero

Manga larga

Ribetes en contraste que aportan personalidad

Dos bolsillos de parche en la parte delantera

Cierre de botones en la parte delantera

Forro interior para mayor comodidad.

De algodón y con bolsillos

En concreto, la cazadora de algodón con bolsillos tiene un precio de 69,9 euros.

Las características:

Tejido 100% algodón

Diseño oversize

Cuello alto

Manga larga con puño de tira abotonada

Bolsillo de ribete en el pecho

Dos bolsillos de solapa en la parte delantera

Cierre delantero de botones y cremallera oculto con tapeta

Forro interior

Con qué la puedo combinar

Propuesta femenina moderna

Pantalón wide leg o cargo.

Top ajustado o camiseta cropped.

Bolso crossbody.

Gafas de sol oversize.

Vaquera y entallada

Entre las cazadoras más bonitas para la primavera de Mango, destacamos la vaquera entallada con bolsillos. De precio 39,99 euros, la puedes comprar en varias tallas.

Las características de la prenda

Tejido de algodón estilo tejano

Acabado rinse wash

Diseño entallado

Manga larga

Cuello camisero

Dos bolsillos laterales

Bolsillo de parche en el pecho

Cierre delantero de botones oculto

Outfit para combinar con las cazadoras más bonitas para la primavera

Look de fin de semana

La chaqueta reversible a cuadros queda perfecta con jeans claros, camiseta blanca y zapatillas deportivas.

Look para el día a día

La chaqueta de algodón con bolsillos funciona con pantalones cargo, camiseta lisa y botas ligeras o sneakers.

Outfit urbano cómodo

La chaqueta acolchada de Mango combina muy bien con pantalones rectos, camiseta básica y zapatillas blancas.

Look femenino de primavera

La chaqueta combinada de punto se puede llevar con un vestido midi floral y sandalias planas.

Outfit romántico y fresco

La chaqueta vaquera entallada es ideal para llevar sobre vestidos estampados o faldas midi con sandalias o bailarinas.