Las últimas fotos de Tatiana Radziwill junto a la Reina Sofía en Mallorca

Tatiana Radziwill ha muerto durante la noche del viernes 19 de diciembre a los 86 años. La aristócrata, además de ser pariente de doña Sofía por su vínculo con la monarquía griega, puesto que es hija de Eugenia de Grecia y Dominico Raniero Radziwiłł, también se había convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida. Su excelente relación las llevó a ser grandes amigas y la posicionó como su fiel consejera; por eso siempre ha guardado bajo llave las confidencias que ha compartido con la madre de Felipe VI. Con motivo de su fallecimiento, hemos buscado la última aparición pública de Radziwill, que fue precisamente con la Reina emérita y su linaje. Esta velada sucedió en Palma de Mallorca y más concretamente el 4 de agosto de 2024, cuando la Familia Real de España se encontraba en la isla disfrutando sus vacaciones estivales en el Palacio de Marivent.

En pleno verano y en la ciudad balear, la Familia Real hizo un plan de ocio en un restaurante. Se trató de una cena en la que estuvieron acompañados por doña Sofía, Irene de Grecia y la recién fallecida, Tatiana Radziwill.

Tatiana Radziwill y la Reina Sofía, en Mallorca. (Foto: Gtres)

A pesar de que en ese momento fue una aparición más, finalmente se trató de su despedida de la esfera pública. Mientras que la Reina Sofía llegaba caminando del brazo de su único hijo varón, el Rey Felipe, y manteniendo con él un agradable intercambio de palabras, Letizia lo hacía ligeramente por detrás de ellos. En último lugar llegaron Irene de Grecia y Tatiana Radziwill, que por sus problemas de movilidad lo hicieron en silla de ruedas. Una aparición muy simbólica, puesto que sus sillas eran empujadas por la Princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía. Un gesto que dejó en evidencia la buena relación de los monarcas y sus hijas con la rama helena.

Tatiana Radziwill y la princesa Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

El look de Tatiana Radziwill en Palma y de sus acompañantes

Para tan agradable velada, la recordada llevó un pantalón blanco y una camisa de rayas azules y blancas con estampado floral en la zona del hombro derecho. Haciendo un pequeño homenaje a la tierra en la que se encontraba, en sus pies se colocó unas menorquinas, zapato confeccionado en exquisita piel y en talleres locales. Detrás de ella, con mucho cuidado y muy pendiente de su estado, se encontraba la heredera al trono de España, que fue la encargada de conducirla hasta el enclave elegido para cenar.

Tatiana Radziwill con doña Sofía, la Reina Letizia y sus hijas. (Foto: Gtres)

Sus fieles aliadas, Irene de Grecia y su hermana Sofía, también lucieron estilismos muy apropiados para la fecha y el lugar en el que se encontraban. La madre de don Felipe, doña Elena y doña Cristina, se decantó por un blusón rojo conjuntado con las abarcas y un pantalón blanco. Por su lado, la hija menor de los reyes Pablo I y Federica de Grecia optó por el verde con una camisa estampada de flores y un pantalón claro.

Tatiana Radziwill, doña Sofía y la princesa de Asturias en Palma. (Foto: Gtres)

Sin embargo, tanto la Reina de España como sus hijas seleccionaron vestidos coloridos que iban desde el verde azulado de la infanta al crema con estampado étnico azul de la primogénita, pasando por el patrón floral rosa y blanco de su madre, combinados con sandalias y alpargatas indistintamente. Felipe VI recurrió a su uniforme de verano, compuesto por pantalones chinos navy, guayabera blanca y zapatillas oscuras.