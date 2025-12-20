La impactante alfombra roja de la fiesta de Navidad de Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega y los colaboradores de Y ahora Sonsoles se han ido de celebración. Con motivo de la Navidad, se han reunido para brindar antes de las fiestas y pasar un rato distendido fuera del plató y de los compromisos laborales. Pero la cita no ha sido una cita al uso. El dress code requería llevar tocado o sombrero, un accesorio que puso el toque divertido a la velada.

Sin embargo, hubo quienes o no se leyeron la invitación o, directamente, optaron por no seguir la premisa sugerida por la organización. Entre los asistentes destacaron rostros conocidos como la representante de famosos, Susana Uribarri; la creadora de contenido, Tamara Gorro; la ex política, Begoña Villacis; la modelo, María José Suárez o la periodista, Pilar Vidal, entre otros. Analizamos algunas de sus apuestas estilísticas.

Pilar Vidal, Sonsoles Ónega. Tamara Gorro y Begoña Villacís en la fiesta de Navidad. (Foto: Gtres)

Sonsoles Ónega, la anfitriona

Como no podía ser de otra manera, la periodista sí llegó a la velada con tocado. Fiel a su estilo, ha optado por una discreta diadema negra decorada con motivos dorados como cadenas y otras cenefas. Un accesorio que ha combinado con minivestido negro y brillante sin mangas, medias negras y tacones oscuros con tachuelas plateadas. Al llegar al restaurante, Ónega ha aparecido con un jersey con grandes lentejuelas y chaleco de paño para resguardarse de las bajas temperaturas que registra la capital.

Sonsoles Ónega en la fiesta de Navidad. (Foto: Gtres)

Tamara Gorro elige el color de la temporada

La empresaria, que colabora algunas tardes en el plató de Antena 3, ha elegido para la cena un look en el que defiende uno de los colores tendencia de este otoño-invierno. Hablamos del marrón chocolate. La creadora de contenido se ha enfundado en un pantalón de campana cuajado de lentejuelas bronce, un top ceñido al cuerpo de pronunciado escote redondo y un maxi cinturón tipo fajín con hebilla central.

Tamara Gorro en la fiesta de Navidad. (Foto: Gtres)

Para los complementos se ha decantado por el negro con un bolso modelo Capucines de Louis Vuitton y zapatos de pico con detalle dorado. Pero no podemos olvidarnos de hacer mención a su tocado. Gorro se ha decantado por una especie de corona al más puro estilo diosa griega. De color dorado, contaba con diferentes varillas de varios tamaños y algunas piedras brillantes que resaltaban con la luz.

Begoña Villacís confía en el negro

Quien fuera miembro del partido político Ciudadanos ha elegido un color infalible para este tipo de acontecimientos. La abogada se ha puesto un vestido de cuero negro de corte midi y patrón lady con discreto vuelo y escote a la caja; un chaquetón corto con detalle de pelo en el cuello y un casquete tipo Jackie que, aparentemente, simulaba la piel del astracán, al igual que una bufanda que ha tenido, en todo momento, en las manos.

Begoña Villacís en la fiesta deNavidad. (Foto: Gtres)

Para aportar color al estilismo, ha optado por el verde con unos vertiginosos tacones de aguja y un bolso con varios colores como el fucsia, el naranja o el amarillo.

Susana Uribarri, jeans y plumas

La conocida representante, que tiene entre su cartera de clientes a Ana Obregón, entre otros, ha optado por la comodidad. Se ha decidido por unos jeans de pata ligeramente ancha, una blusa de seda perlada, una blazer plateada y un bolso Lady Di firmado por Dior a juego con la chaqueta. Para el tocado se ha decantado por el nude con una composición de plumas y ramas que abrazaban su cabeza y aportaba volumen y algo de altura. Un accesorio firmado por el diseñador Alejandro de Miguel, el modisto favorito de la Reina Sofía que está reinterpretando su armario.

Susana Uribarri en la fiesta de Antena 3. (Foto: Gtres)

Además de las asistentes mencionadas, también hemos podido ver en el acceso al restaurante al tertuliano José Manuel Parada, a la abogada Teresa Bueyes o al presentador de El Tiempo en la cadena, Roberto Brasero.