Los 48 años de Begoña Villacís: la política, clon de Meghan Markle, que sufrió una tragedia familiar

Hoy es un día marcado en rojo en el calendario de Begoña Villacís. La abogada, que nació el 4 de noviembre de 1977 en Madrid, cumple 48 años. Una trayectoria vital que ha estado marcada por la existencia de luces y sombras que han alegrado y empañado, a partes iguales, la vida de la madrileña.

Experimentó el éxito en lo laboral y, después, el partido político por la que decidió apostar y que la llevó a ser la vicealcaldesa de la capital de España terminó fracasando. Un duro varapalo para ella, que se vio obligada a abandonar sus funciones tras los malos resultados que obtuvieron en las elecciones municipales de Madrid el 28 de mayo de 2023, en un rotundo gesto de compromiso con la ciudadanía, que había mostrado su descontento con la formación que abanderaba. Sin duda, un movimiento que deja claro que supo retirarse a tiempo de su labor pública, sin tratar de alargar algo que ya había tocado fondo.

Begoña Villacís, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La felicidad de su matrimonio con el abogado Antonio Suárez-Valdés, que se completó con el nacimiento de sus tres hijas en común, acabó rompiéndose tras 15 años de amor. Siguiendo la misma línea, tampoco prosperó su idilio con Rubén Amón, un conocido periodista y colaborador de Antena 3, recurrente en formatos como El Hormiguero o Espejo público. Pero si recordamos la tragedia familiar que empañó su vida el 4 de junio de 2024, quizás todo lo referido anteriormente se quedó en agua de borrajas o, al menos, pasó a un segundo plano dentro de sus preocupaciones.

La muerte de su hermano

Indudablemente, además de su cumpleaños, otra fecha que Begoña jamás podrá olvidar será el 4 de junio de 2024. Todos los medios de comunicación se hacían eco del fallecimiento de un joven en la carretera de Fuencarral a El Pardo, que era asesinado a tiros desde un coche con dos ocupantes que se dieron inmediatamente a la fuga. Pero todo se nubló para la protagonista de estas líneas cuando trascendió la identidad del difunto: su hermano Borja.

Begoña Villacís con Sonsoles Ónega. (Foto: Atresmedia)

El joven, de 41 años entonces, no llevaba una vida muy ordenada y, pese a los esfuerzos familiares por reconducir su conducta, continuó enfrentando situaciones que le condujeron a la muerte de forma inesperada. Tal y como apuntan numerosos medios, pertenecía a una organización criminal que centraba su actividad en la venta de droga. Su puesto dentro de la banda era el de guardés, algo que le mantenía alejado de sus seres queridos, ya que se dedicaba las 24 horas del día a custodiar la mercancía en un piso franco alquilado a su nombre en la periferia madrileña. Durante el duelo, la ex de Ciudadanos encontró consuelo en su núcleo duro, del que es parte Albert Rivera.

Begoña Villacís y Albert Rivera. (Foto: Gtres)

Su gran parecido con Meghan Markle

Dejando a un lado las desgracias y reparando en lo anecdótico, Begoña Villacís ha llamado poderosamente la atención por su gran parecido físico con Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry. Su tez morena, su melena y sus cejas oscuras y angulosas perfectamente perfiladas y su marcada mandíbula son algunas de las facciones que hacen que su similitud se acentúe. De la misma manera, ambas parecen compartir expresión facial y, cuando sonríen, tienen un gesto similar que contribuye a la semejanza.

Montaje de Meghan Markle y Begoña Villacís. (Fotos: Gtres)

Unas conjeturas sobre las que la propia Begoña se ha pronunciado: «Entre Buckingham Palace y Cibeles, lo siento, pero me quedo con Madrid», ha bromeado en redes. «Ayer con Harry, hoy con vosotros…», dijo a los periodistas en una de sus intervenciones. Y ha asegurado que se lo han dicho en muchos sitios, como en el colegio de sus hijas o en chats de una red de mensajería instantánea.