Begoña Villacís ha sido una las invitadas a la gala de las 100 mujeres más influyentes de España, un evento organizado por la revista Forbes. La ex política, que ha comentado que es «una ignorante» en cuanto a los asuntos de la crónica social, ha sorprendido al comparar la prensa del corazón con la política. Dos asuntos, según la ex líder de Ciudadanos, que tienen un gran vínculo.

Las similitudes entre la política y el corazón, según Begoña Villacís

En 2023, tras ocho años dedicada a la política en el Ayuntamiento de Madrid, Villacís abandonó su cargo como concejala. Desde entonces, ha estado inmersa en otros proyectos y ha hecho ya su presentación en los medios de comunicación -de hecho, actualmente es colaboradora en el programa de Sonsoles Ónega-.

Begoña Villacís en la boda de Cayetano y Bárbara. (Foto: Gtres)

Debido al cargo público que tuvo -y sus apariciones televisivas-, la ex política se ha relacionado con rostros habituales del papel couché. De hecho, fue una de las invitadas a la gran boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. «Fue súper bonita y muy divertida. Qué bonito fue y cuánta felicidad vimos…».

Begoña Villacís en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de tener amistades entre la jet set, lo cierto es que Villacís ha reconocido que no conoce mucho las historia de la prensa del corazón. Sin embargo, ha desvelado que sí que tiene ganas de leer las memorias de Isabel Preysler por la connotación política de la vida de la reina de corazones -que se casó con Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda en el primer gobierno de Felipe González-: «Tengo ganas de leerlo, seguro que es interesantísimo. Del tema del corazón, soy una tipa muy ignorante, pero la gente no se da cuenta que me encanta la política, está muy entremezclado. Te lees la vida de Preysler y descubres una coyuntura política que no entenderías de otra manera. Los temas están más ligados de lo que imagina la gente».

Su nueva etapa en televisión

Sonsoles Ónega y Begoña Villacís en ‘YAS’. (Foto: Redes Sociales)

Desde que dejara la política, lo cierto es que Begoña no ha desaparecido del foco público y actualmente es tertuliana en el magazín de la hija de Fernando Ónega. Una experiencia que, según ha contado en la gala Forbes, le está enriqueciendo mucho por todas las historias humanas que cuentan en el espacio: «La verdad que me gusta hacer muchas cosas en la vida y es un entorno en donde se habla con mucha tranquilidad y con mucha sinceridad. Con Sonsoles se hablan de problemas reales de la gente -el paro, la vivienda…-. Me gusta porque me conciernen los problemas sociales. El otro día hablábamos de lo difícil que lo tenemos las madres para llegar a todo. Ayer hablé de Rosalía. Todas las historias que cuentan te apelan si eres sensible».