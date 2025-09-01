La cuarta temporada de Y Ahora Sonsoles ha arrancado este lunes con fuerza, novedades y un equipo reforzado, destacando especialmente la incorporación de Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid. La periodista Sonsoles Ónega ha recibido a Villacís con un caluroso abrazo y palabras de bienvenida: «Nos hace mucha ilusión tenerte y escucharte. Bienvenida a tu casa», ha asegurado ante la mirada atenta del resto del equipo. Este fichaje supone un paso definitivo de Villacís hacia la televisión tras su paso por la política y el mundo corporativo, consolidando su perfil como colaboradora y tertuliana.

El debut de Villacís no solo se ha centrado en su llegada al plató, sino también en su impecable imagen, que no ha pasado desapercibida para el público ni para sus compañeros. Con un estilo elegante y cercano, la ex vicealcaldesa ha transmitido frescura y profesionalidad, integrándose con naturalidad en un equipo de voces consolidadas, entre las que destacan Ana Obregón, María del Monte, Carmen Ro y Susana Uribarri. Su presencia aporta pluralidad, análisis y nuevas perspectivas, elementos que caracterizan a la renovada temporada del magacín de Antena 3.

Sonsoles Ónega y Begoña Villacís en ‘YAS’. (Foto: RRSS)

Villacís llega al programa tras un periodo de transformación profesional y personal muy intenso. Desde su salida de la política en junio de 2023, tras ejercer como vicealcaldesa de Madrid, se ha centrado en proyectos en el ámbito de la ciberseguridad y en su nombramiento como directora ejecutiva de Spain DC, la Asociación Española de Data Centers. Sin embargo, el último año ha estado marcado por una profunda tragedia personal: en junio de 2024, su hermano Borja Villacís fue asesinado a tiros en la carretera de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. Borja, que estaba siendo investigado por narcotráfico, fue emboscado por varios individuos mientras intentaba resolver asuntos pendientes. La investigación sigue abierta un año después, con cuatro detenidos, tres de ellos en prisión a la espera de juicio. Este duro golpe supuso un momento de gran dolor para Villacís, quien ha tenido que afrontar no solo la pérdida de un ser querido, sino también la repercusión mediática del suceso.

A nivel personal, Begoña Villacís también ha pasado por un proceso de divorcio tras 15 años de matrimonio con Antonio Suárez-Valdés, del que nacieron sus tres hijas: Paula, Jimena e Inés. La separación, llevada a cabo de manera amistosa y con un acuerdo claro sobre la custodia de las niñas, supuso un punto de inflexión en su vida personal, obligándola a reorganizar su día a día y asumir nuevas responsabilidades como madre. Esta experiencia le ha brindado una perspectiva madura sobre las relaciones, la familia y los retos personales, aportándole un bagaje humano que ahora se refleja en sus intervenciones en Y Ahora Sonsoles, donde puede abordar con sensibilidad y conocimiento tanto temas de actualidad como asuntos más cercanos y familiares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Begoña Villacís (@begonavillacis)

Sonsoles arranca temporada con Villacís y desafía a Joaquín Prat

La cuarta temporada de Y Ahora Sonsoles llega en un momento estratégico, con el objetivo de consolidar su liderazgo frente a la llegada de Joaquín Prat a la franja vespertina de Telecinco, prevista para el lunes 8 de septiembre. A diferencia de Prat, Sonsoles y su equipo iniciaron la temporada con un arranque festivo, al ritmo de Summer Nights de la película Grease, creando un ambiente dinámico y cercano que mezcla entretenimiento con análisis profundo de la actualidad. Villacís, con su estilo directo y reflexivo, se integra perfectamente en este formato, aportando rigor y opinión desde su experiencia política y personal.

El programa mantiene su esencia: un magacín que combina entrevistas exclusivas, reportajes en terreno y debates de actualidad, con un equipo de colaboradores que ofrece múltiples enfoques sobre los temas más relevantes del día. Junto a Villacís, Carmen Ro y Susana Uribarri refuerzan la pluralidad del espacio, garantizando que cada tarde los espectadores disfruten de análisis, reflexión y entretenimiento en un mismo formato. Además, la presencia de Villacís coincide con la de Albert Rivera en Espejo Público, reforzando la visibilidad de antiguos líderes de Ciudadanos en la televisión española.