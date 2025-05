Begoña Villacís se abre en canal un año después del asesinato de su hermano: "Quise no anestesiarme"

Begoña Villacís se ha abierto como nunca sobre uno de los episodios más complicados de su vida. En apenas un mes se va a cumplir el primer aniversario de la muerte de su hermano. Borja Villacís fue asesinado en junio de 2024 en la carretera de Fuencarral-El Pardo. Toda su familia lo sigue teniendo aún muy presente, pero ha sido ahora cuando la ex vicealcaldesa de la capital ha querido hablar sobre cómo afrontó esta dura pérdida.

Ha sido en una entrevista en el programa de Sonsoles Ónega, donde ha contado que la noticia del asesinato de su hermano fue un punto de inflexión en su vida: «Fue muy duro. Me habría gustado estar más con él», ha dicho Begoña Villacís, que ha explicado cómo se enteró de que Borja había fallecido. «Me llamó Almeida, me lo dijo él», ha comentado.

Begoña Villacís con Sonsoles Ónega. (Foto: Atresmedia)

Según ha revelado, en el momento en el que recibió la llamada del alcalde se encontraba en el coche, así que pasó y se lo comunicó a sus padres. Begoña Villacís ha dicho que la fe ha sido algo que ha supuesto un gran consuelo para su familia, en especial a sus padres, que son creyentes: «Eso les ha ayudado a tener mucha entereza, son admirables», ha reconocido Villacís.

Begoña ha recalcado que para todos ellos fueron momentos de extrema dureza, no solamente por la pérdida de su hermano, sino también por todas las especulaciones que se produjeron en torno a las circunstancias del asesinato. La ex vicealcaldesa de Madrid ha asegurado que prefirió mantenerse al margen de todo lo que se dijo en los medios: «Apagué la tele y me dediqué a lo importante, que eran mis padres. Los medios me daban igual, no sé lo que dijeron ni he visto nada. A veces me llegaban muchas mentiras, mucha basura, pero yo no puedo controlar eso», ha sentenciado.

Begoña Villacís con Sonsoles Ónega. (Foto: Atresmedia)

Asimismo, ha revelado que no quiso recurrir a ayuda profesional para afrontar el duelo, sino que prefirió vivirlo de manera desgarradora, como una especie de tributo a la memoria de su hermano: «Hay a quien la terapia le viene muy bien y es maravilloso, pero yo decidí sufrir porque creo que en la vida hay que sufrir. Yo no fui a terapia ni me anestesié, duele mucho, pero tiene que doler, y si te permites estar jodido tendrás la referencia cuando vuelvas a estar bien. Para mí ese dolor es un tributo a mi hermano por la trascendencia que ha tenido», ha expresado.

Según ha contado, cada persona tiene una manera de afrontar el duelo, pero ella ha preferido no ir a terapia, sino afrontar el dolor sin paliativos. Begoña ha explicado que en la vida hay cosas buenas, pero también sufrimiento, y no estamos muy mentalizados de esto último.

Para ella, afrontar la muerte de su hermano ha sido un proceso muy complicado. Es más, en un momento de la entrevista no ha podido más y ha pedido que retiraran una de las imágenes que se estaba viendo en pantalla: «Me duele mucho esa imagen, ¿podéis quitarla, por favor?», ha dicho Villacís.

La muerte prematura de un hermano, alguien que se ha criado contigo, es algo para lo que nadie está preparado: «Damos por hecho que tus padres o tus hermanos van a estar siempre ahí y cuando te pasa algo así tienes que reordenar las prioridades. La vida no es siempre bonita y ese día me tocó. A todos nos toca en un momento», ha recalcado.