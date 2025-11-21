La jornada vivida hoy en el Palacio Real quedará grabada como uno de los momentos más emocionantes de la vida pública de la Reina Sofía. En un acto cargado de simbolismo, la emérita ha recibido el Toisón de Oro de manos de su hijo, el Rey Felipe VI, como reconocimiento a cinco décadas de dedicación, servicio y compromiso con España. El homenaje, que celebraba los 50 años de la restauración de la Monarquía parlamentaria, se ha convertido en una escena profundamente emotiva que ha unido memoria, historia y afecto familiar. Para una ocasión de tal solemnidad, doña Sofía ha vuelto a poner su confianza en Alejandro de Miguel, su diseñador de cabecera, quien ha sido el responsable del impecable conjunto rosa bebé que ha acaparado todas las miradas.

El diseño, perteneciente a la colección 2026, estaba compuesto por un vestido largo de crepé de seda y una chaqueta de manga larga con delicados ribetes de pedrería plateada. Un dos piezas que no solo destacaba por su elegancia y perfección técnica, sino por su intencionalidad: el color rosa era un guiño directo al conjunto que la Reina lució hace exactamente 50 años, en la proclamación de Juan Carlos I. Un círculo que se cerraba con emoción contenida. El propio Alejandro de Miguel, habitualmente reservado, atendió a LOOK desde su atelier en Miguel Esteban para expresar lo que este día significaba para él: «Mucho orgullo; es un honor vestir a la reina más elegante del mundo», confesó con la discreción que lo caracteriza.

La Reina Sofía y la princesa Leonor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Pero el Toisón de Oro no ha sido el único momento en que doña Sofía ha confiado en Alejandro de Miguel para brillar. La relación entre la Reina emérita y el diseñador toledano se remonta a casi dos décadas, consolidándose como una de las alianzas más longevas y discretas de la moda española. Desde la boda de la princesa Teodora de Grecia con Matthew Kumar en Atenas, donde lució un espectacular conjunto fucsia de pantalón plisado y chaqueta drapeada rematada con un broche de diamantes, hasta la ceremonia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo, donde eligió un elegante traje azul con detalles florales en la americana, cada elección de Alejandro ha sido una declaración de estilo medida al milímetro.

En estos eventos, la Reina Sofía ha sabido equilibrar tradición y modernidad. Para la boda ateniense, el diseño rompía con la sobriedad habitual de la monarca, combinando una falda pantalón amplia y vaporosa con la estructura de una chaqueta drapeada, mientras que el color fucsia añadía un guiño vibrante a la sofisticación clásica que siempre la ha caracterizado. Para la boda madrileña, la elección de un azul profundo y el trabajo artesanal en la americana, lleno de flores bordadas, demostraba cómo Alejandro de Miguel sabe combinar el respeto por la etiqueta con la frescura contemporánea.

La Reina Sofía junto a sus hijas y nietos en la boda de Teodora de Grecia. (Foto: Gtres)

El diseñador manchego también ha estado detrás de las apariciones más emblemáticas de la Reina en citas culturales de relevancia internacional. Hace apenas unas semanas para la gala por el 150 aniversario de la Ópera Garnier de París, Alejandro ideó un vestido en azul Klein con cuello barco asimétrico, manga larga y paillettes bordados que evocaban la majestuosidad de la velada sin perder la esencia de Sofía: elegancia sobria, silueta favorecedora y atención al detalle. Del mismo modo, en Nueva York, para el concierto Viaje al Nuevo Mundo en el Carnegie Hall, la Reina se mostró radiante con un vestido-abrigo rosa que combinaba tweed, líneas verticales y broche floral de perlas; un look que fue celebrado como un guiño contemporáneo al estilo clásico que siempre ha definido su presencia pública.

Alejandro de Miguel no solo ha sido responsable de los grandes momentos internacionales. También ha sabido adaptarse a compromisos más próximos y familiares, como la recepción en el Palacio de Marivent de Mallorca, donde la Reina apostó por un conjunto de blusa oversized con estampado acuarela y pantalón amplio a juego, o la botadura de la fragata Bonifaz en Galicia, con un traje de americana y pantalón en verde manzana que desafiaba la formalidad convencional sin perder la distinción. Cada una de estas elecciones demuestra que, más allá de la etiqueta, el diseñador entiende la personalidad de doña Sofía y la traduce en prendas que combinan técnica, comodidad y un sello inconfundible de sofisticación.

La Reina Sofía en un acto oficial en Nueva York. (Foto: Gtres)

Con todo, lo que hace especial esta relación no es solo la perfección técnica de las prendas, sino la confianza absoluta de la Reina en su diseñador. Alejandro ha logrado algo que pocos en el mundo de la moda consiguen: acompañar a Sofía en cada etapa de su vida pública, respetando su estilo, su historia y su personalidad, mientras la invita sutilmente a reinventarse sin perder su esencia. Desde los tonos azules que inauguraron su alianza, como el conjunto de chaqueta y falda lápiz en el Día de las Fuerzas Armadas de 2011, hasta los tonos pastel, fucsias y verdes de los últimos años, cada prenda ha sido un acierto que confirma que cuando Alejandro de Miguel y la Reina Sofía se encuentran, la elegancia está asegurada.