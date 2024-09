Los hijos de la infanta Cristina se desmelenan en la boda de Teodora de Grecia

La boda de la princesa Teodora ha sido el escenario de un nuevo reencuentro la Reina Sofía con su familia griega. La madre del Rey Felipe VI no quiso faltar al enlace de su sobrina, celebrado en el mismo lugar en el que ella misma se casó a principios de la década de los años 60. Una boda en la que también hemos visto a las infantas Elena y Cristina y a varios de los hijos de doña Cristina.

Más allá de las fotografías oficiales y del despliegue de estilo a las puertas de la Catedral Metropolitana de Atenas, el enlace también ha contado con una celebración privada. El hotel One & Only Aesthesis, un lujoso resort con vistas privilegiadas al Egeo ha sido el lugar escogido para la recepción posterior a la ceremonia religiosa, así como para el brunch de despedida. Los fotógrafos no han tenido acceso al recinto, pero gracias a las redes sociales sí que hemos podido ser testigos de algunas anécdotas de la fiesta, entre ellas, un baile viral en el que han participado los hijos de la infanta Cristina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andreas Megos (@andreas_megos)

Juan, Miguel e Irene Urdangarin han disfrutado al máximo de la fiesta posterior al enlace. Una velada inolvidable en la que los tres hijos de la infanta Cristina que acudieron a la boda no han dudado en lanzarse a la pista y bailar junto a otros invitados.

El baile viral de la boda

Ha sido el periodista griego Andreas Megos el que ha compartido a través de sus redes sociales algunos detalles de la fiesta posterior a la boda. El experto lleva siguiendo muy de cerca los pasos de la familia real de Grecia varios años y por eso estaba invitado a la celebración. Él ha publicado en sus stories algunos vídeos de la velada en el exclusivo hotel.

Entre las cosas que ha compartido se encuentra un vídeo que ha llamado especialmente la atención. Un clip de corta duración en el que se puede ver a varios de los invitados disfrutando en la pista de baile. Entre ellos, a Nina Flohr y a la princesa Olympia de Grecia, con un vestido de tirantes y merceditas planas. La princesa baila animadamente con su tía, la princesa Alexia de Grecia.

El baile viral de la boda de Teodora de Grecia. (Foto: redes sociales).

En el vídeo aparecen Juan e Irene Urdangarin bailando juntos y en actitud cómplice y, tras ellos, está Miguel con uno de los hijos de los príncipes Pablo y Mette-Marit. Irene ya no lleva el cabello recogido, sino que se lo ha soltado. También se puede ver a Amelia Morales, hija de la princesa Alexia, bailando detrás de su madre. Un vídeo que muestra la cara más desenfadada de los royals, ajenos a la presencia de las cámaras y en su ambiente más relajado y familiar.