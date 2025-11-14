La Reina Sofía encabeza la semana clave de la Casa Real con el Toisón de Oro

Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como de la Reina Doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 20 y el sábado 25 de octubre de 2025. La agenda de los miembros de la Familia Real se presenta como una combinación de actos institucionales, culturales y de reconocimiento a diferentes ámbitos de la sociedad española, destacando, de manera especial, la ceremonia de imposición del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, uno de los eventos más relevantes de la semana.

El lunes comenzará con una jornada protagonizada por el Rey Felipe, quien asistirá al 50º aniversario de la especialidad TEDAX-NRBQ y al 30º aniversario de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Este acto se llevará a cabo en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, y contará con transmisión en streaming por la Policía Nacional, permitiendo así un amplio acceso a la ceremonia que reconoce la labor de estos cuerpos especializados en la seguridad y la tecnología.

La Familia Real en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El martes, la agenda se diversifica hacia el ámbito cultural y periodístico. Por un lado, la Reina Doña Sofía será la encargada de presidir la entrega de la XXXIV edición del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el Palacio Real de Madrid, un reconocimiento que celebra la riqueza literaria del mundo hispanoamericano. De forma paralela, Su Majestad el Rey participará en la entrega de la XLII edición del premio de Periodismo Francisco Cerecedo en el Hotel Ritz, donde pronunciará unas palabras en honor a la trayectoria periodística destacada en España.

El miércoles, el Rey visitará el Archivo Histórico de la Armada Juan Sebastián de Elcano, ubicado en el Acuartelamiento Alfonso X el Sabio de Madrid, profundizando en la conservación y difusión del patrimonio naval español. Por su parte, la Reina Letizia intervendrá en un acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA titulado Datos que Mejoran Vidas, subrayando la importancia de la información y la tecnología en proyectos que generan impacto social positivo.

El Rey Felipe en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El jueves, la agenda de la Reina se centra en la celebración del 40º aniversario de la creación de la Fundación CEOE en el Teatro Real, un acto que pone en valor el papel de las organizaciones empresariales en el desarrollo económico del país y la promoción de iniciativas de responsabilidad social.

El Toisón de Oro y la Memoria Histórica: el viernes más relevante de la agenda real

Sin embargo, el viernes será la jornada más destacada de la semana debido a la imposición del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro. Este acto histórico, que tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid, reconocerá a Su Majestad la Reina Doña Sofía, así como a personalidades como Felipe González Márquez, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y Miquel Roca i Junyent, en un evento de gran relevancia simbólica y protocolaria. La ceremonia contará con la presencia de los Reyes, la princesa de Asturias, la infanta Sofía y la Reina Sofía. La imposición del Toisón de Oro, una de las distinciones más prestigiosas de la Corona española, subraya el compromiso de la monarquía con la tradición y el reconocimiento de figuras que han contribuido de manera significativa a la historia y la cultura de España.

La Reina Sofía y el Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La jornada de este día se completará con el acto 50 años después: La Corona en el tránsito a la democracia en el Congreso de los Diputados, en el que los Reyes y sus hijas profundizarán en la memoria histórica del país y el papel institucional de la monarquía en la consolidación democrática.