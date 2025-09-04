El pasado miércoles, 3 de septiembre, el Rey Felipe VI recibió en audiencia a una representación de la plantilla de OKDIARIO, liderada por Eduardo Inda, su director. El motivo de este acto no fue otro que el décimo aniversario del periódico, y se llevó a cabo en el Palacio de la Zarzuela, situado a las afueras de Madrid.

Como no podía ser de otra manera, el monarca saludó uno a uno a todos los asistentes y, posteriormente, compartió una amena y distendida charla en el Salón de las Audiencias de la estancia real mencionada. Más tarde, procedieron a realizarse una foto grupal como recuerdo de este especial aniversario. Un aniversario que supuso a todos los trabajadores del medio acudir a una cita de trabajo que no era tarea fácil. Sobre todo en el caso de las mujeres, ya que encontrar la clave para acertar, en cuanto al protocolo de vestuario se refiere, es todo un reto. No obstante, fue un desafío que todas ellas lograron superar con creces.

El Rey Felipe recibe en audiencia a OKDIARIO por su décimo aniversario. (Foto: Gtres)

Pilar R. Losantos apostó por una acertada chaqueta en tono beige y corte entallado, adornada con una hebilla XL. Lo acompañó con unos pantalones negros de corte recto y tobilleros que aportaban un estilo sencillo y sobrio al look. Como calzado, eligió unas bailarinas con detalles brillantes en la punta de la firma Michael Kors.

Patricia Rodríguez, subdirectora de Edición del periódico, se enfundó en un vestido largo sin mangas en tono burdeos y corte midi. De calzado, escogió unos zapatos de Aquazzura, una firma italiana caracterizada por el trabajo artesanal. Por último, de accesorios, utilizó una pulsera y unos pendientes de Agatha París.

Elena García, responsable de SEO en OKDIARIO, lució una blusa en tono beige de manga larga y tela de satén conjuntada con una falda larga del mismo tejido en color azul marino. Ambas prendas de Galcon Studio, una firma española con un catálogo versátil y de calidad para un evento o para el día a día. Para dar el último toque al conjunto, eligió unos zapatos de Stradivarius.

Ana Márquez, directora de Cool The Life Style, optó por un vestido en tono azul cerúleo con escote en pico y manga corta. Es de la firma Adolfo Domínguez y sus zapatos son de la tienda MIM, ubicada en la calle Velázquez de la ciudad madrileña. En cuanto a las joyas, también lució un discreto y elegante colgante plateado terminado en una pequeña perla.

Patricia Hernández, directora general comercial de OKDIARIO, apostó por un look compuesto por una blusa blanca y una falda étnica en tonos rojos, turquesas y blancos, de una tienda artesanal de Marbella. Lo acompañó con un collar largo de perlas XL.

Luz Sela, jefa de Nacional de este periódico, lució un total look de Mango compuesto por una falda blanca con estampado de lunares y un top con escote bardot. Como complementos, utilizó unos pendientes en oro de la firma NuNu Barcelona.

Por último, se unió a la celebración de este aniversario Yolanda González, hermana de Nuria González. Para la ocasión, apostó por una acertada blazer en color rosa palo acompañada por una blusa blanca y unos pantalones rectos a tono.

Más allá de estas mujeres, la delegación de OKDIARIO que tuvo el placer de ser recibidos por Su Majestad estuvo formada por Eduardo Inda, director y consejero delegado; Javier Fresno, director general; Luis Balcarce, director adjunto; Luis Carrasco, director financiero; Agustín de Grado, subdirector de Información; Roberto Pérez, subdirector de Continuidad; José de la Morena, redactor jefe de Economía; Luis Arcos, redactor jefe de fin de semana; Jaime González, jefe de Opinión; José Luis Sánchez Egea, director comercial; Francisco Rabadán, redactor jefe de Deportes; María del Carmen Fernández, consejera; María Yolanda González, accionista, y Vicente Gil, responsable del departamento Multimedia.