El Rey recibe en audiencia en Zarzuela a OKDIARIO con motivo de su décimo aniversario

El Rey Felipe VI ha recibido en audiencia este miércoles a una representación de OKDIARIO, encabezada por su director, Eduardo Inda, con motivo del décimo aniversario de la fundación del periódico. El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela.

Felipe VI ha saludado uno a uno a los miembros de OKDIARIO antes de una foto común junto a todos los invitados. Acto seguido, el monarca ha departido con los asistentes durante 45 minutos de amena y distendida charla en el Salón de las Audiencias de La Zarzuela.

OKDIARIO cumple este año su décimo aniversario. El medio dirigido por Eduardo Inda echó a andar en septiembre de 2015. Desde entonces se ha consolidado como uno de los periódicos generalistas más leídos e influyentes de España, con 15 millones de usuarios únicos de audiencia al mes.

Eduardo Inda ha dedicado unas palabras a Su Majestad y ha agradecido la «hospitalidad» del monarca en el momento en que se cumplen «10 años de este proyecto de España que es OKDIARIO». El director ha destacado que la labor de este medio es «una aventura que no sólo cuenta lo que otros callan», lo que es obligación en un periódico, «sino que, además, pretende reivindicar y volver a poner de moda lo mejor de esa españolidad tan injusta y estúpidamente denostada».

El Rey Felipe VI junto a la representación de OKDIARIO en La Zarzuela.

«No somos, Señor, un periódico editorialmente monárquico», ha reconocido Inda a Felipe VI, «pero sí nos calificamos como un medio pragmático. Monárquicos filosóficamente o intelectualmente, no; pero monárquicos pragmáticamente, sí», ha añadido el director de OKDIARIO en la recepción del Rey en La Zarzuela.

«Los anglosajones, que normalmente suelen hacer las cosas mejor que nosotros, siempre echan mano de una máxima que para mí es ley de vida: lo que funciona, no se toca. Y sobra decir que la monarquía parlamentaria funciona, vaya si funciona», ha subrayado Eduardo Inda este miércoles.

El director y CEO de OKDIARIO, en representación de los trabajadores del periódico digital, ha finalizado su discurso con un sincero agradecimiento al Rey. «Todo nuestro apoyo crítico porque, además, aplicáis a rajatabla esa ejemplaridad que constituye la razón de ser de la institución que representáis. Muchas gracias, Señor, y que sepáis que jamás olvidaremos este día».

La delegación de OKDIARIO ha estado encabezada por el director y consejero delegado, Eduardo Inda, y por la presidenta del medio, Pilar Rodríguez Losantos, a quienes han acompañado Javier Fresno, director general; Luis Balcarce, director adjunto; Patricia Hernández, directora general comercial; Luis Carrasco, director financiero; Agustín de Grado, subdirector de Información; Patricia Rodríguez, subdirectora de Edición; Roberto Pérez, subdirector de Continuidad; José de la Morena, redactor jefe de Economía; Luz Sela, jefa de Nacional; Elena García, jefa de SEO; Ana Márquez, directora de COOL; Luis Arcos, redactor jefe de fin de semana; Jaime González, jefe de Opinión; José Luis Sánchez Egea, director comercial; Francisco Rabadán, redactor jefe de Deportes; María del Carmen Fernández, consejera; María Yolanda González, accionista, y Vicente Gil, responsable del departamento Multimedia.