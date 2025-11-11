La Reina Letizia deslumbra en China con el vestido fucsia más misterioso de su armario

El pasado domingo 9 de noviembre, Sus Majestades los Reyes pusieron rumbo a China para participar en un viaje de Estado que durará hasta el próximo viernes. Tan solo unas horas después de su llegada, el monarca y su mujer dieron el pistoletazo de salida a su agenda real en el país asiático, concretamente en la ciudad de Chengdú, donde han asistido a sus primeros actos públicos a primera hora de este martes.

Después de que el soberano español presidiera la inauguración del foro económico España-China en el Hotel Gran Meliá de Chengdu y visitara las instalaciones de Indra en la Torre de Control Automatizada de Shuangliu, ha sido el turno de Letizia. Esta ha participado en el acto del 150º aniversario del nacimiento de Antonio Machado en el memorial de la poeta Xue Tao, situado en el Parque Wangianglou, también en la ciudad de Chengdú. Ha sido precisamente durante esta cita donde, una vez más, la madre de la heredera al trono ha vuelto a acaparar todas las miradas por su acertado (y en esta ocasión también misterioso) estilismo.

La Reina Letizia en Chengdú. (Foto: Gtres)

Para su debut en China, la Reina Letizia ha decidido recuperar de su armario un vestido fucsia, confeccionado en tweed, que ya eligió para las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias del pasado año, celebradas en Oviedo. Se trata de una prenda entallada, con escote redondo y mangas francesas terminadas en flecos. Unos flecos que también están presentes alrededor de su cintura en dos líneas distintas.

Desde que lo lució por primera vez, Casa Real no ha confirmado la autoría de la pieza, por lo que es un auténtico misterio quién es el diseñador que se encuentra detrás. No obstante, varios medios apuntan a que podría tratarse de un vestido confeccionado por su modista de confianza, ya que sigue las líneas que suele elegir doña Letizia para los actos institucionales.

La Reina Letizia en Chengdú. (Foto: Gtres)

Como complementos, la Reina ha utilizado en esta última ocasión unos zapatos negros, de tacón bajo y de la firma Magrit. Por este tono también se ha decantado para su bolso, el modelo Victoria Insignia de Carolina Herrera. Se trata de uno de sus accesorios favoritos que estrenó el 16 de noviembre de 2022, concretamente en el comienzo de su viaje de Estado a Croacia. Desde entonces, han sido varias las veces que se ha decantado por él. Por último, para combatir con las bajas temperaturas de la zona, doña Letizia también ha lucido un abrigo largo de paño.

La Reina Letizia en Chengdú. (Foto: Gtres)

Después de estos primeros actos, los Reyes han disfrutado de un almuerzo ofrecido por las autoridades de la provincia de Sichuan. Sobre las 17:00 horas, se espera que Felipe VI y doña Letizia se trasladen hasta Pekín, donde esta noche protagonizarán una cena privada con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, y la primera dama de China, Peng Liyuán.