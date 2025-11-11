Los Reyes Felipe VI y Letizia han iniciado un histórico viaje de Estado a China, el primero desde la proclamación de Felipe VI en 2014. La visita, que se prolongará hasta el próximo 13 de noviembre, tiene como objetivo reforzar los lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países. Desde su llegada, los monarcas han desarrollado una intensa agenda institucional que combina reuniones diplomáticas con momentos más distendidos, como la cena privada que el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, ofrecieron en el complejo gubernamental de Zhongnanhai.

Doña Letizia ha vuelto a demostrar en este viaje su dominio del lenguaje simbólico de la moda, optando por una estrategia que ya es marca de la casa: no estrenar prendas nuevas, pero sí recuperar diseños con historia que subrayan su estilo personal. Durante la jornada, la Reina ha apostado por dos looks con un claro hilo conductor: la elegancia sobria, el color y el reciclaje consciente. En su primera aparición del día, durante los actos en la ciudad de Chengdú, Letizia ha sorprendido con un vestido de tweed fucsia de corte midi, de autoría no confirmada, aunque se cree que podría proceder de las modistas de Palacio. El diseño, que ya había lucido en una ocasión anterior, representa su apuesta por la moda circular y el aprovechamiento inteligente del vestuario real. Lo combinó con abrigo, bolso y zapatos en negro, equilibrando la viveza del color con la sobriedad de los complementos.

Los Reyes Felipe y Letizia en su viaje de Estado en China. (Foto: Gtres)

Por la noche, ya en Pekín, la Reina se ha convertido en protagonista indiscutible de la cena privada celebrada en la residencia del presidente chino. Para la ocasión, ha rescatado de su armario uno de sus vestidos más aclamados: un diseño verde salvia con detalles de plumas que estrenó en el concierto previo a los premios Princesa de Asturias de 2021. El vestido, de largo midi, escote barco y manga corta acampanada, se ciñe suavemente a la cintura y se abre en una falda con una caída fluida. El toque de distinción lo aportan las plumas en el lateral, un detalle sofisticado que aporta movimiento y textura sin caer en el exceso.

El color verde salvia, asociado a la serenidad y al equilibrio, parece una elección cargada de intención: transmite calma y armonía, valores fundamentales en un contexto diplomático de alto nivel. Aunque no se ha confirmado la autoría del diseño, todo apunta a que ha sido confeccionado por su costurera de confianza, siguiendo la línea de discreción que caracteriza los looks de la Reina en sus viajes internacionales.

La Reina Letizia en los premios princesa de Asturias 2021. (Foto: Gtres)

En cuanto a los complementos, doña Letizia ha apostado por el dorado, sustituyendo los accesorios plateados que llevó en 2021 por unos salones destalonados de tacón bajo y pendientes de aro, que aportaban luz al rostro sin restar protagonismo al vestido. Llevó el cabello suelto, con una raya lateral y volumen en la raíz, un peinado sencillo pero pulido que completaba un conjunto de equilibrio perfecto entre diplomacia y elegancia.

Estas dos elecciones, tan distintas en color como coherentes en concepto, reflejan la estrategia de imagen que la Reina ha consolidado en los últimos años: apostar por la sostenibilidad, reivindicar la moda española y transmitir mensajes a través del vestuario. No se trata solo de vestir, sino de comunicar. Mientras tanto, Felipe VI ha centrado sus esfuerzos en reforzar los vínculos empresariales y políticos entre España y China, subrayando la importancia de impulsar las relaciones bilaterales en sectores estratégicos. La sintonía entre ambos monarcas y la pareja presidencial china ha sido evidente durante esta primera jornada, que ha cerrado con imágenes de alto valor diplomático… y también estilístico.