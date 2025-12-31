Con el calendario a punto de cambiar y los grupos de WhatsApp ya calentando motores, llega ese momento en el que todos buscamos una felicitación diferente. Algo que no suene a copia y pega, que arranque una sonrisa y que funcione igual de bien con amigos, familia o compañeros de trabajo. Por eso hemos preparado esta selección de 26 frases ingeniosas para mandar por WhatsApp y felicitar el Año Nuevo con un pequeño toque de humor.

Son mensajes cortos, pensados para enviarse tal cual o incluiso, ser personalizados, que mezclan humor, ironía y un tono cercano. Algunos son más optimistas, otros más realistas, pero todos tienen algo en común, no suenan a frase de taza.

Aquí tienes los mensajes que seguro que van a sacarle una sonrisa a tu interlocutor.

Que el 2026 te trate mejor que tu banco. Nuevo año, mismas personas y ojalá mejores decisiones. Brindemos por un año con menos prisas y más razones. Que en 2026 se te estropee menos la paciencia y se te multipliquen las alegrías. Otro año más sobreviviendo. Vamos bien. Que el nuevo año venga con salud, calma y algún que otro milagro. En 2026, que los lunes sean más cortos y los viernes más largos. Nuevo año, mismo grupo de WhatsApp… paciencia. Que el 2026 no sea perfecto, pero sí amable contigo. Si el 2025 fue raro, el 2026 promete superarlo. Que este año nuevo te pille viviendo, no solo sobreviviendo. Más risas, menos excusas. Feliz 2026. Ojalá el 2026 tenga menos ruido y más sentido. Que no te falte café, salud ni gente que merezca la pena. Nuevo año, nuevas oportunidades… y las mismas ganas de dormir más. Que el 2026 te sorprenda para bien, que ya toca. Otro año para intentarlo mejor, o al menos diferente. Que el calendario cambie, pero no las cosas buenas. Feliz Año Nuevo. Lo demás, ya lo iremos improvisando. Que el 2026 te trate como tú tratas a tus amigos. Menos “a ver si” y más “vamos a hacerlo”. Que el nuevo año venga con más momentos y menos dramas. Si el 2026 no es perfecto, que al menos sea divertido. Nuevo año, nuevas historias que contar. Que no te falte tiempo para lo importante en 2026. Feliz Año Nuevo. Que lo que venga, venga con sentido.

Este tipo de mensajes funcionan especialmente bien porque son directos, no se alargan y se adaptan a casi cualquier conversación. Puedes enviarlos tal cual o usarlos como base para añadir un guiño personal y hacerlos aún más tuyos. Que el Año Nuevo comience tal y como lo vas a acabar, mirando WhatsApp.