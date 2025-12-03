LG StanbyME 2: el Smart TV portátil que quiere acompañarte a cualquier parte

La llegada del LG StanbyME 2 es un paso adelante en el concepto de televisores portátiles. Este nuevo modelo de la familia LG & Go mantiene la base del primer StanbyME, pero incorpora mejoras que lo convierten en una pantalla diseñada para moverse con el usuario. Su diseño ligero, la batería integrada de hasta cuatro horas y el sistema de ruedas permiten desplazarlo sin esfuerzo, lo que aporta una libertad de uso que no existe en un televisor tradicional. La pantalla táctil de 27 pulgadas añade un punto más de flexibilidad, ya que puede extraerse y utilizarse como un gran modo tablet para consultar recetas, realizar videollamadas o consumir contenido en cualquier parte de la casa.

Una experiencia realmente versátil

El dispositivo está pensado para adaptarse a rutinas muy distintas: desde ver una serie en la cama hasta colocar la pantalla en la cocina, la terraza o el escritorio sin necesidad de enchufes. La interacción táctil facilita la navegación entre aplicaciones y ajustes, aunque el mando también está presente y cuenta con un sistema magnético que permite acoplarlo directamente al televisor. Con ello, la experiencia de uso se vuelve más limpia y práctica, especialmente en hogares donde se quiere evitar depender siempre del mando a distancia.

webOS sigue siendo clave en el nuevo modelo

Este dispositivo utiliza webOS como sistema operativo, una plataforma reconocida por su sencillez y rapidez. El televisor permite acceder a apps de vídeo, música y contenido vertical sin depender de dispositivos externos, y también puede reproducir formatos verticales de manera nativa, algo útil para TikTok, YouTube y redes sociales similares. LG Channels suma un catálogo de más de 300 canales gratuitos, mientras que el Portal Gaming abre la puerta a jugar en la nube con servicios como Xbox o GeForce NOW, ampliando el uso más allá del entretenimiento convencional.

Más calidad de imagen y sonido

El nuevo modelo mejora la experiencia audiovisual respecto a la generación anterior. La pantalla es compatible con Dolby Vision para ofrecer un rango dinámico más amplio, mientras que el sonido con tecnología Dolby Atmos aporta una sensación más envolvente en películas, series o música. El rendimiento corre a cargo del procesador 4K α8, que incrementa la potencia y optimiza la imagen mediante inteligencia artificial en miles de zonas independientes. Esto permite que cada tipo de contenido se ajuste automáticamente para lograr mayor nitidez, color y brillo en cualquier contexto de uso.

Un Smart TV que evoluciona año tras año

Una de las características distintivas del LG StanbyME 2 es su capacidad para mejorar con el tiempo. Gracias al programa Re:New, webOS recibe nuevas funciones y mejoras cada año, lo que mantiene el dispositivo actualizado sin necesidad de renovar el hardware. Las actualizaciones afectan tanto a la interfaz como a las opciones de personalización, el control del hogar conectado y las recomendaciones basadas en hábitos de uso. La portabilidad no resta valor a la experiencia de Smart TV, sino que la adapta a un formato móvil que sigue creciendo.

Un dispositivo pensado para hogares que buscan comodidad

El LG StanbyME 2 está orientado a usuarios que quieren llevarse su contenido a cualquier lugar sin reorganizar la vivienda. Su diseño portátil, la autonomía, el modo tablet y las mejoras técnicas lo convierten en una solución especialmente útil para familias que aprovechan distintos espacios del hogar. Con esta segunda versión, la gama LG & Go refuerza su apuesta por un televisor flexible, moderno y capaz de integrarse en el ritmo cotidiano de cualquier casa.