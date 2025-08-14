El HUAWEI Pura 80 Ultra logra la mejor cámara de móvil según DXOMARK

El HUAWEI Pura 80 Ultra ha alcanzado la cima del ranking de cámaras de smartphones al obtener la puntuación general más alta en la historia de DXOMARK: 175,6 puntos. Este reconocimiento lo coloca por encima de sus rivales más directos y confirma el trabajo de la marca en combinar innovación técnica y experiencia de usuario para ofrecer resultados fotográficos y de vídeo de nivel profesional.

Un triple logro histórico en DXOMARK

El laboratorio de referencia mundial en evaluación de imagen ha otorgado al HUAWEI Pura 80 Ultra una puntuación fotográfica de 180, la más alta jamás registrada, un empate en vídeo con 166 puntos y el primer puesto en teleobjetivo. Según el análisis de DXOMARK, el terminal ofrece “colores vivos, detalles nítidos y una exposición natural” en múltiples condiciones de iluminación, además de un zoom ultra gran angular y teleobjetivo que mantiene la nitidez y la claridad. El informe completo en el análisis oficial de DXOMARK así lo atestigua.

Fotografía de precisión milimétrica

Uno de los grandes responsables de este resultado es su cámara HDR Ultra Lighting de 1 pulgada, capaz de capturar un rango dinámico de 16EV líder en la industria. Gracias a la segmentación avanzada con inteligencia artificial, el Pura 80 Ultra es capaz de representar mechones de pelo, joyas o texturas de forma realista y con un desenfoque de fondo suave y natural. La apertura variable de f/1.6 a f/4.0 se ajusta de forma inteligente para mantener a todos los sujetos enfocados, incluso en fotos de grupo.

Además, el teléfono incorpora la primera cámara de teleobjetivo dual conmutable de la industria, que combina lentes medias de 3,7x y superteleobjetivos de 9,4x, lo que le otorga una versatilidad inédita en el mercado.

Vídeo al nivel más alto

En el apartado de vídeo, el HUAWEI Pura 80 Ultra iguala el récord con 166 puntos, ofreciendo imágenes equilibradas incluso en escenas de alto contraste, como contraluces o fuegos nocturnos. Su sistema de estabilización avanzada anticipa el movimiento y permite grabaciones fluidas sin trípode, adaptándose tanto a producciones más artísticas como a narraciones urbanas.

La tecnología Ultra Chroma XMAGE, con 1,5 millones de canales multiespectrales, asegura una reproducción de color fiel a la realidad. Los tonos de piel se ven naturales y los colores ambientales mantienen su riqueza incluso en condiciones de iluminación compleja.

Diseño y resistencia de gama alta

Yendo más allá de la fotografía, el diseño del HUAWEI Pura 80 Ultra destaca por sus acabados en Prestige Gold y Prestige Black, y un patrón frontal con motivos de rayos de sol. La resistencia viene de la mano del cristal Kunlun Armor de segunda generación, 25 veces más resistente a caídas que el vidrio convencional. El botón AI Smart Controls y las funciones interactivas de EMUI 15 refuerzan la experiencia del usuario.