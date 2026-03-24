Apple lanza iOS 26.4, con nuevos emojis y soporte para AirPods Max 2

La llegada de iOS 26.4 es una de las actualizaciones más interesantes del ecosistema iPhone, especialmente para aquellos usuarios que demandaban un mayor control sobre su privacidad y sus suscripciones. Esta versión no solo pule errores de rendimiento, sino que introduce cambios estructurales en aplicaciones nativas como Apple Music y el sistema de gestión «En familia».

Apple Music: conciertos y reconocimiento offline

Una de las grandes sorpresas de iOS 26.4 es la evolución de la sección «Conciertos» en Apple Music. Ahora, el sistema utiliza la biblioteca del usuario para recomendar eventos en vivo cercanos, conectando de forma directa al artista con su público. Además, el Centro de Control da un salto cualitativo, ya que el reconocimiento de música ahora funciona sin conexión a internet. El sistema identifica la pista de forma local y ofrece el resultado automáticamente en cuanto el dispositivo recupera la cobertura, una función clave para viajes o zonas con mala señal.

Por otro lado, quienes disfruten del bienestar reciben un nuevo widget de música ambiental diseñado específicamente para dormir o concentrarse, accesible directamente desde la pantalla de inicio, lo que reduce las distracciones al no tener que entrar en la aplicación.

Accesibilidad y «Liquid Glass»

Apple sigue liderando en accesibilidad con esta versión. La gran novedad es la reducción de animaciones de Liquid Glass, una función pensada para usuarios sensibles al movimiento que minimiza el impacto visual de la interfaz. Asimismo, se ha mejorado la gestión de subtítulos, permitiendo personalizarlos y previsualizarlos en tiempo real mientras se consume contenido multimedia, facilitando una experiencia mucho más inclusiva.

El fin de un problema histórico en «En familia»

Uno de los cambios más celebrados en iOS 26.4 es la actualización de la función «Compartir compras». Hasta ahora, el organizador de la familia centralizaba todos los cargos en su tarjeta de crédito. Con esta versión, Apple permite finalmente que cada miembro adulto del grupo utilice su propio método de pago. Es una mejora de privacidad y gestión financiera que la comunidad llevaba años reclamando.

Nuevos emojis y soporte para hardware

Como es habitual en las versiones intermedias, se han añadido 8 nuevos emojis, entre los que destacan la orca, el trombón, un desprendimiento de tierra y la esperada cara distorsionada. Además, los usuarios de los nuevos AirPods Max 2 encontrarán en esta actualización la compatibilidad total para exprimir el audio de alta fidelidad.

Finalmente, la integración de Freeform en Apple Creator Studio y la posibilidad de marcar recordatorios como «urgentes» desde la barra de herramientas rápida terminan por redondear una actualización que prioriza la eficiencia y la personalización.

Cómo descargar e instalar iOS 26.4 en tu iPhone

Si quieres empezar a disfrutar de los nuevos emojis y las mejoras de Liquid Glass, el proceso es el habitual, aunque siempre recomendamos realizar una copia de seguridad en iCloud antes de proceder. Sigue estos pasos:

Abre la aplicación de Ajustes en tu iPhone. Entra en el apartado General. Pulsa sobre Actualización de software. Verás que aparece iOS 26.4. Pulsa en «Descargar e instalar».

La actualización tiene un peso de varios gigas, por lo que debes estar conectado a una red Wi-Fi y tener al menos un 50% de batería o el dispositivo enchufado a la corriente para evitar interrupciones durante la instalación.

La llegada de iOS 26.4 es una evolución lógica que resuelve deudas pendientes, especialmente en la flexibilidad de los pagos familiares y la accesibilidad del sistema. Apple reafirma su compromiso con un ecosistema más eficiente y personalizado, convirtiendo esta versión en una actualización esencial para cualquier usuario que busque exprimir al máximo el potencial de su iPhone.