Apple presenta los AirPods Max 2 con mejor sonido y nuevas funciones inteligentes

Apple ha presentado por sorpresa los AirPods Max 2, la nueva generación de sus auriculares de diadema. La compañía mantiene el diseño que hizo reconocible al modelo original, pero introduce cambios importantes en el interior, empezando por el nuevo chip H2. Gracias a él llegan mejoras en cancelación de ruido, calidad de sonido y varias funciones inteligentes que ya estaban presentes en otros AirPods más recientes.

Mejor cancelación de ruido y una experiencia más inteligente

Uno de los aspectos en los que más insiste Apple es en la cancelación activa de ruido. Según la compañía, los AirPods Max 2 ofrecen una cancelación hasta un 50% más eficaz que la generación anterior. Esto debería notarse especialmente en entornos como aviones, trenes o trayectos urbanos, donde el ruido de fondo puede resultar más molesto.

El modo Transparencia también se ha mejorado para que el sonido del entorno resulte más natural cuando el usuario lo activa. La idea es poder escuchar lo que ocurre alrededor sin tener que quitarse los auriculares.

El chip H2 también permite integrar varias funciones inteligentes que hacen que los AirPods Max 2 sean más versátiles en el día a día. Entre ellas está el Audio Adaptativo, que ajusta automáticamente el nivel de cancelación de ruido y transparencia según el entorno, o la detección de conversación, que reduce el volumen cuando el usuario empieza a hablar con alguien cercano.

Otra de las novedades es la traducción en directo, una función basada en Apple Intelligence que permitirá mantener conversaciones en distintos idiomas con ayuda del iPhone. También llega el aislamiento de voz, pensado para mejorar la claridad durante las llamadas al reducir el ruido de fondo.

Sonido más refinado y audio sin pérdida

Apple asegura que los AirPods Max 2 ofrecen un sonido más limpio y detallado gracias a un nuevo amplificador de alto rango dinámico. El objetivo es mejorar la precisión del audio, con graves más consistentes y una reproducción más natural en medios y agudos.

Además, estos auriculares permiten escuchar audio sin pérdida de 24 bits y 48 kHz cuando se conectan mediante el cable USB-C incluido. Esto abre la puerta a una experiencia de mayor calidad para música, películas o juegos.

La reducción de latencia también mejora la experiencia en videojuegos, donde el sonido puede sincronizarse mejor con la imagen. Apple menciona también que el modo Juego permite una respuesta más inmediata cuando se utilizan con dispositivos compatibles.

Pensados también para creadores de contenido

Los AirPods Max 2 no están pensados únicamente para escuchar música. Apple quiere posicionarlos también como una herramienta interesante para creadores de contenido, podcasters o músicos. Entre las nuevas funciones destaca la grabación de audio con calidad de estudio, que promete capturar la voz con más claridad y naturalidad. Esto puede resultar útil para entrevistas, podcasts o grabaciones vocales.

También incluyen una función de control remoto para la cámara del iPhone o el iPad. Pulsando la Digital Crown se puede tomar una foto o iniciar y detener una grabación de vídeo, algo práctico para quienes graban contenido a cierta distancia del dispositivo.

Una actualización esperada que mantiene su precio

Los AirPods Max 2 llegan con la misión de poner al día unos auriculares que llevaban tiempo sin una renovación profunda. La llegada del chip H2 y de nuevas funciones inteligentes los acerca más a lo que ya ofrecen otros modelos de AirPods más recientes.

Los AirPods Max 2 se podrán reservar en España a partir del 25 de marzo y estarán disponibles a principios de abril, aunque Apple no ha concretado todavía el día exacto de lanzamiento. Llegarán en cinco colores: azul, púrpura, medianoche, blanco estrella y naranja, manteniendo el precio oficial de 579 euros.