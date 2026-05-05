Los nuevos auriculares soundcore Space 2 con ANC y hasta 70 horas de batería llegan a España
Los soundcore Space 2 ya están disponibles en España con cancelación activa de ruido y carga rápida
Los soundcore Space 2 ya están disponibles en nuestro país. La marca de audio de Anker Innovations sigue apostando por propuestas de audio diferenciadas. Amplía así su catálogo con unos auriculares de diadema pensados para viajar, trabajar, estudiar o escuchar música durante largas sesiones sin depender constantemente del cargador.
Cancelación de ruido para viajes y uso diario
Uno de los puntos más destacados de los soundcore Space 2 es su sistema de cancelación activa de ruido en 4 etapas. Esta tecnología está orientada a reducir especialmente los sonidos de baja frecuencia, como el ruido constante de un avión, el motor de un autobús o el ambiente de una oficina concurrida.
La cancelación de ruido se ajusta de forma automática para mantener un rendimiento estable incluso cuando el usuario está en movimiento. Esto los convierte en una opción interesante para quienes buscan unos auriculares cómodos para desplazamientos, transporte público o jornadas de concentración.
Diseño cómodo para muchas horas
La comodidad también tiene un papel importante en estos auriculares. Según la marca, el diseño se ha desarrollado tomando como referencia más de 2.000 perfiles de cabeza digitalizados, con el objetivo de lograr un ajuste más natural y reducir la presión durante el uso prolongado.
A esto se suman unas almohadillas de cuero proteico con espuma viscoelástica de recuperación lenta, pensadas para adaptarse progresivamente al contorno de la oreja y mantener una sensación acolchada durante más tiempo.
Sonido Hi-Res y llamadas con IA
En el apartado de audio, los soundcore Space 2 incorporan drivers de 40 mm con diafragma de doble capa. Combinan seda y cerámica metálica para ofrecer graves con cuerpo, voces claras y agudos definidos.
También incluyen detección inteligente de uso, una función que permite pausar o reanudar la reproducción automáticamente al quitarse o ponerse los auriculares. Para llamadas, cuentan con tres micrófonos y reducción de ruido mediante inteligencia artificial, pensada para mejorar la claridad de la voz.
Hasta 70 horas de batería
La autonomía es otro de sus principales pilares de estos nuevos auriculares. Los soundcore Space 2 ofrecen hasta 50 horas de batería con la cancelación activa de ruido encendida y hasta 70 horas con el ANC desactivado.
Incorporan carga rápida, con cinco minutos de carga pueden ofrecer hasta cuatro horas adicionales de reproducción. También son compatibles con HearID, una función que analiza la audición del usuario y ajusta el sonido a sus preferencias.
Precio y disponibilidad en España
Los nuevos soundcore Space 2 ya se pueden comprar en España en tres colores: Blanco Lino, Negro Azabache y Verde Agua. Están disponibles en Amazon.es y soundcore.es con un precio de 129,99 euros.
Hasta el 10 de mayo, la marca incluye una funda valorada en 29,99 euros con la compra de los auriculares, siempre que se añadan ambos productos al carrito para que la promoción se aplique automáticamente.
