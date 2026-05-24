eSIM de viaje: qué es, cómo funciona y por qué es lo más inteligente que puedes hacer antes de salir de España

Cada verano millones de españoles aterrizan en destinos fuera de Europa y se encuentran con la misma sorpresa desagradable: una factura de roaming que nadie esperaba. La eSIM de viaje ha cambiado las reglas del juego para los viajeros frecuentes y para cualquiera que quiera estar conectado en el extranjero sin depender del WiFi del hotel ni pagar tarifas abusivas. Es una tecnología que existe desde hace años pero que todavía desconoce la mayoría de usuarios, y que puede ahorrarte un disgusto serio antes incluso de hacer la maleta.

Dentro de la UE no necesitas eSIM de viaje, pero ojo con estos países

Lo primero que conviene tener claro es que si viajas dentro de la Unión Europea no necesitas ninguna solución especial. Desde 2017, el reglamento europeo de roaming obliga a los operadores a permitir que uses tu tarifa española en cualquier país miembro de la UE sin coste adicional. Eso significa que en Francia, Italia, Grecia, Portugal o Alemania tu móvil funciona exactamente igual que en casa, consumiendo los mismos datos y minutos de tu tarifa habitual.

El problema surge con los países europeos que no forman parte de la Unión Europea. Y hay más de los que la gente cree. El Reino Unido, tras el Brexit, dejó de estar cubierto por el reglamento de roaming europeo y los operadores españoles aplican tarifas adicionales que pueden ser muy elevadas. Lo mismo ocurre con Suiza, Mónaco, Andorra, Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia o Turquía, destinos que muchos viajeros consideran «Europa» pero que quedan fuera de la protección del roaming comunitario.

Un fin de semana en Londres, una escapada a Ginebra o unas vacaciones en la costa turca pueden generar cargos inesperados de decenas de euros si no se toman precauciones. Para todos estos destinos, y por supuesto para cualquier país fuera del continente, la eSIM de viaje es la solución más cómoda y económica.

Qué es una eSIM y en qué se diferencia de una SIM física

Una eSIM es una tarjeta SIM virtual integrada directamente en el hardware del móvil. No tiene forma física, no hay que insertarla ni extraerla, ya que se activa de forma remota escaneando un código QR o descargando un perfil desde una app. La gran ventaja frente a una SIM tradicional es que puedes tener varios perfiles activos a la vez y cambiar de operador sin tocar el teléfono. Eso significa que puedes mantener tu número español activo para recibir llamadas y mensajes mientras usas simultáneamente una eSIM de viaje con datos locales en el país de destino, sin necesidad de sacar tu SIM física ni quedarte incomunicado.

La mayoría de smartphones lanzados desde 2020 son compatibles con eSIM. Los iPhone a partir del XS, los Samsung Galaxy desde la serie S20, los Google Pixel desde el Pixel 3 y prácticamente todos los móviles de gama media y alta actuales la soportan. Antes de contratar una eSIM de viaje conviene por tanto que tu modelo es compatible.

Cómo se contrata y activa una eSIM de viaje

El proceso es más sencillo de lo que parece. Las plataformas más populares para contratar una eSIM de viaje son Airalo y Holafly, aunque existen otras opciones como Nomad o Saily. Todas funcionan de forma similar, entras en su web o app, seleccionas el país o región de destino, eliges un plan según los días que estarás y los datos que necesitas, pagas y recibes un código QR. Ese QR se escanea desde los ajustes del móvil en la sección de eSIM y en cuestión de minutos tienes una línea de datos local lista para usar.

Los precios varían según el destino y el volumen de datos, pero a modo orientativo una eSIM de viaje con 10 GB para 15 días en Estados Unidos cuesta alrededor de 15 euros en Airalo, frente a los bonos de roaming de los operadores españoles que pueden superar los 50 euros por una cantidad similar de datos. La recomendación es activar la eSIM justo antes de aterrizar o nada más llegar al destino, y configurar el móvil para que use la eSIM solo para datos y la SIM española para llamadas y SMS.

eSIM de viaje con VPN integrada: imprescindible si viajas a China o países con internet censurado

Hay un caso especial que merece atención propia, los países con internet censurado. China es el ejemplo más conocido, pero no el único. En destinos como Rusia, Irán o los Emiratos Árabes Unidos, el acceso a servicios como Google, WhatsApp, Instagram, YouTube o Gmail está bloqueado o restringido por esos gobiernos. Una eSIM de viaje convencional te dará conexión a internet, pero no te permitirá saltarte esas restricciones.

Para esos destinos existen eSIM de viaje con VPN integrada, que encriptan el tráfico y lo redirigen a través de servidores en países sin censura, permitiendo acceder a todas las apps y servicios habituales. Holafly ofrece esta opción para China, y hay otras plataformas especializadas en este tipo de conectividad.

Antes de usarla conviene saber que el uso de VPN está técnicamente prohibido en China para residentes, aunque los turistas extranjeros la usan de forma habitual sin que problemas. En cualquier caso, es recomendable descargar y configurar la eSIM con VPN antes de salir de España, porque una vez dentro del país la web del proveedor puede estar bloqueada y no podrás completar la activación.

La eSIM es una herramienta que cualquier viajero puede usar en cinco minutos y que evita facturas sorpresivas, dependencia del WiFi público y la incomodidad de buscar una SIM local al llegar a destino. Si tienes un viaje fuera de la UE en el horizonte, contratarla antes de salir es una de las decisiones más sensatas que puedes tomar.