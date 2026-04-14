Los soundcore AeroFit 2 Pro me han convencido por una razón muy clara: no obligan a elegir entre comodidad y aislamiento

Los soundcore AeroFit 2 Pro me han parecido uno de esos productos que se entienden de verdad cuando los usas varios días y no solo cuando lees la ficha técnica. Lo que propone soundcore es bastante llamativo: unos auriculares de formato abierto que pueden pasar a un modo semiabierto con cancelación activa de ruido. Lo mejor es que esa idea no se queda en marketing. Después de probarlos, lo que saco en claro es que son unos auriculares pensados para acompañarte muchas horas, con una comodidad muy conseguida y con un planteamiento más flexible que el de la mayoría de modelos que solemos ver en esta categoría.

Tabla de características

Característica Detalle de los soundcore AeroFit 2 Pro Formato Auriculares inalámbricos abiertos con modo ANC semiabierto Diseño Gancho ajustable Adjustable Ear Hook 2.0 con 5 niveles Cancelación de ruido Adaptive ANC 3.0 en modo semiabierto Sensores 4 sensores integrados para detectar el modo de uso y recalibrar el ecualizador en tiempo real Driver Driver personalizado de 11,8 mm Audio Audio espacial con seguimiento de cabeza y compatibilidad con LDAC Micrófonos 6 micrófonos para cancelación de ruido y 4 para llamadas con IA Autonomía Hasta 7 horas por carga en formato abierto y hasta 34 horas con estuche; hasta 5 horas en modo ANC y hasta 24 horas con estuche Carga rápida 10 minutos de carga para hasta 3,5 horas de uso Resistencia Certificación IP55 Peso 10,4 g por auricular y 88,2 g el estuche de carga Colores Morado mate, negro mate, blanco brillante y próximamente azul brillante Precio 149,99 euros de lanzamiento; precio oficial de 179,99 euros

Así son los soundcore AeroFit 2 Pro

Lo primero que me ha gustado de los soundcore AeroFit 2 Pro es que no intentan parecer lo que no son. No quieren competir con unos in-ear clásicos que sellan el oído por completo ni con unos auriculares diseñados únicamente para quienes buscan el aislamiento más agresivo posible. Aquí la apuesta es otra. soundcore plantea un formato abierto para mantener la percepción del entorno y, al mismo tiempo, añade un modo semiabierto con ANC para los momentos en los que apetece más concentración.

Ese doble enfoque es precisamente lo que convierte a este modelo en algo diferente. La propia marca lo presenta como el primer auricular del mundo con doble formato, alternando entre forma abierta y cancelación activa de ruido, y eso explica bastante bien la filosofía del producto.

En mi caso, esa propuesta es muy válida. Hay días en los que me interesa escuchar música o un podcast sin perder del todo la referencia de lo que ocurre a mi alrededor. Y hay otros momentos en los que sí agradezco un extra de aislamiento. Normalmente eso obliga a tener dos tipos de auriculares o a resignarte con una solución intermedia.

Los AeroFit 2 Pro, sin hacer milagros, sí resuelven bastante bien ese dilema. Me parecen especialmente útiles para jornadas largas de trabajo, para paseos, para trayectos y también para quienes no terminan de encontrarse cómodos con los auriculares que se meten más dentro del oído.

Uno de los aspectos más logrados es el ajuste. soundcore incorpora aquí su sistema Adjustable Ear Hook 2.0, un gancho de silicona ajustable en cinco niveles que busca reducir la presión durante un uso prolongado y acercar la boquilla a la entrada del canal auditivo cuando hace falta mejorar el aislamiento pasivo.

Eso, dicho de forma sencilla, de una sensación de uso bastante más amable de lo habitual. No he tenido esa presión interna que a veces me acaba cansando en otros modelos, y eso para mí ya es una victoria importante. Además, el formato de gancho ayuda a que el auricular se mantenga estable y dé seguridad incluso cuando te mueves bastante.

También me parece interesante que soundcore no haya dejado todo en manos del ajuste físico. Cada auricular incorpora dos sensores, cuatro en total, para detectar automáticamente el modo de uso y recalibrar el ecualizador en tiempo real. Puede sonar a detalle técnico menor, pero encaja muy bien con la idea general del producto, si estos auriculares quieren servir para más de una situación, lo lógico es que también adapten su comportamiento sonoro a esos cambios. La sensación que me dejan es la de un producto bien pensado, no solo una ocurrencia estética.

Cómo suenan y qué tal funciona la cancelación de ruido

En sonido, los soundcore AeroFit 2 Pro me han parecido equilibrados y agradables de uysar. Montan un driver personalizado de 11,8 mm, cuentan con compatibilidad con audio de alta resolución mediante LDAC y añaden audio espacial con seguimiento de la posición de la cabeza. En el uso real el conjunto funciona con bastante coherencia. No he sentido que fueran unos auriculares pensados para impresionar cinco minutos con un grave inflado. Más bien al contrario, me han parecido cómodos también en lo sonoro, con una reproducción que invita a seguir escuchando sin fatigar. Para música diaria, podcast, vídeos y llamadas me han dejado una impresión francamente buena.

La cancelación activa de ruido, por su parte, hay que entenderla dentro de la naturaleza de este producto. soundcore habla de Adaptive ANC 3.0, una tecnología capaz de analizar el entorno hasta 380.000 veces por segundo y realizar hasta 180 ajustes dinámicos por minuto. Más allá de esos datos, que suenan muy contundentes, lo que sí puedo decir es que la idea tiene sentido en este formato. No estamos ante unos auriculares cerrados al uso, así que sería injusto pedirles el mismo comportamiento que a unos in-ear más invasivos. Lo que hacen aquí es ofrecer un plus de aislamiento cuando lo necesitas sin perder del todo la esencia de unos auriculares abiertos y llevaderos. Y ahí, sinceramente, cumplen bastante bien.

Me gusta especialmente que no haya un salto extraño entre el discurso comercial y el uso real. Muchas veces se anuncian funciones muy espectaculares que luego apenas se notan. Aquí, en cambio, el producto sí transmite esa dualidad entre comodidad abierta y escucha más centrada cuando activas el modo con ANC. No diría que cambie por completo la categoría, pero sí que aporta una solución original y práctica a una necesidad bastante cotidiana.

La app es una parte importante de la experiencia

Otra de las razones por las que me han dejado tan buen sabor de boca es la aplicación. Y aquí no hablo solo de tener una app para tocar cuatro ajustes y olvidarte de ella. En este caso, la sensación es que el software forma parte real del producto. Desde la aplicación puedes personalizar controles táctiles, cambiar el comportamiento de cada auricular, elegir entre distintos perfiles de sonido, activar un ecualizador personalizado y ajustar funciones relacionadas con la cancelación de ruido o la reducción del ruido del viento. Todo eso hace que los AeroFit 2 Pro se sientan más tuyos desde el primer momento.

Hay detalles que aportan bastante valor y que no siempre aparecen en rivales directos. Por un lado, está la parte de audio espacial y pruebas de preferencias para afinar la escucha. Por otro, están funciones como el modo juego, las conexiones duales y un entorno mucho más amplio de bienestar y uso complementario. La app integra apartados con historias para dormir, meditación, ruido blanco y otros contenidos pensados para relajarse. Puede parecer secundario, pero me parece una buena forma de darle más recorrido al producto y de ampliar su uso más allá de escuchar música o atender llamadas.

Hay otro punto que me parece especialmente llamativo, las funciones de traducción y asistencia. La aplicación no se limita al clásico control de auriculares, sino que incorpora herramientas de traducción en tiempo real, traducción cara a cara y aprendizaje contextual, además de un asistente propio. No creo que esto sea el motivo principal para comprar los AeroFit 2 Pro, pero sí es uno de esos añadidos que refuerzan la sensación de estar ante un producto más ambicioso y más trabajado de lo habitual. Una serie de funciones de las que ya dimos cuenta en el modelo anterior.

Autonomía, llamadas y sensaciones de uso

En autonomía también salen bien parados. La marca habla de hasta 7 horas por carga en formato abierto y hasta 34 horas con el estuche, mientras que en modo ANC se quedan en hasta 5 horas por carga y hasta 24 horas con el estuche. A eso suman carga rápida, con 10 minutos que prometen hasta 3,5 horas de uso. Son cifras competitivas y coherentes con lo que ofrecen. También incorporan seis micrófonos para cancelación de ruido y cuatro micrófonos para llamadas con IA, además de resistencia IP55 frente al agua y al sudor. Todo eso encaja bastante bien con un producto pensado para el día a día, para moverte con él y para usarlo muchas horas sin demasiadas complicaciones.

El peso también ayuda, ya que cada auricular se queda en 10,4 gramos y el estuche marca 88,2 gramos. No es un dato especialmente llamativo por sí solo, pero sí ayuda a entender por qué la experiencia general resulta tan cómoda. Hay auriculares que suenan bien, pero a la media hora ya estás deseando quitártelos. Aquí me ha pasado justo lo contrario. El gran mérito de los AeroFit 2 Pro es que invitan a seguir usándolos. Y eso, en un producto que pone tanto el foco en la comodidad, me parece casi más importante que cualquier especificación aislada. Hay que hacer referencia al tamaño del estuche, grande para llevar en el bolsillo, pero es que es cierto que no se pueden reducir más.

Lo que más valoro después de probarlos es que tienen una identidad clara. No son unos auriculares abiertos sin más ni unos auriculares con ANC al uso. Son una mezcla bastante bien resuelta entre ambos mundos. Y esa mezcla, lejos de parecer un experimento raro, acaba teniendo bastante lógica cuando la llevas a la vida real. soundcore ha conseguido aquí un modelo distinto, cómodo, bien rematado por software y con una propuesta que de verdad aporta algo. A un precio de lanzamiento de 149,99 euros, con precio oficial de 179,99 euros, me parecen una opción muy seria para quien busca unos auriculares versátiles y no termina de encajar en las categorías de siempre.