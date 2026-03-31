Qué es Instagram Plus y por qué esta suscripción de pago todavía no ha llegado a España

Meta sigue explorando nuevas vías para rentabilizar sus plataformas y el último movimiento se llama Instagram Plus. Se trata de una modalidad de suscripción mensual, mucho más económica que el actual Meta Verified, que busca ofrecer funciones añadidas a los usuarios que pasan más tiempo dentro de la aplicación. A diferencia de la insignia azul de verificación, que se centra en la seguridad y la identidad, este nuevo producto está diseñado para potenciar la interacción social y dar un control más exhaustivo sobre quién ve nuestro contenido y cómo lo hace.

La realidad sobre la llegada de Instagram Plus a nuestro país

A pesar de los constantes rumores y las publicaciones confusas que circulan por la red, la realidad es que Instagram Plus no está disponible en España a día de hoy. Meta ha decidido iniciar las pruebas de este servicio en mercados muy específicos como México, Filipinas y Japón. Esta estrategia de lanzamiento escalonado permite a la compañía de Mark Zuckerberg medir la aceptación de las nuevas herramientas y ajustar los precios antes de enfrentarse a los reguladores europeos.

El motivo principal por el cual los usuarios españoles todavía no pueden ver esta opción en su menú de configuración es la estricta normativa de la Unión Europea. La Ley de Mercados Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos obligan a Meta a ser extremadamente cautelosa con cualquier función que implique el rastreo de interacciones o el pago por servicios adicionales. Por tanto, si ves algún anuncio que promete activarte esta función de inmediato en España, desconfía, ya que se trata de un despliegue que depende exclusivamente de los servidores oficiales de la compañía.

Funciones exclusivas que definen este servicio

Lo que hace que muchos usuarios suspiren por la llegada de Instagram Plus son las herramientas de privacidad y analítica que incluye. Una de las funciones más comentadas es el modo incógnito para las historias. Esto permite a los suscriptores visualizar las Stories de cualquier cuenta pública sin que su nombre aparezca en el listado de vistos del autor. Es una característica que hasta ahora solo se podía conseguir mediante aplicaciones de terceros poco fiables y que ahora Meta integra de forma oficial.

Otra herramienta es la métrica de re-visualización. Con ella, el usuario puede saber si una persona ha visto su historia más de una vez, lo que aporta una información muy valiosa sobre el interés que despierta su contenido. Además, la suscripción permite una mayor personalización del perfil, incluyendo insignias especiales y la posibilidad de crear listas de amigos mucho más segmentadas que la actual función de mejores amigos. También se incluye el envío de reacciones prioritarias que destacan sobre el resto en la bandeja de entrada de los creadores de contenido.

Precios estimados y riesgos de seguridad

En cuanto al precio, Meta está posicionando este servicio como una opción de micropago. En los mercados donde ya está operativo, el precio al cambio apenas supera el euro mensual. Se estima que, cuando aterrice finalmente en el mercado europeo, el precio de Instagram Plus se sitúe en una horquilla de entre 2 y 3 euros. Es un coste reducido que busca una adopción masiva, alejándose de los precios más elevados de la verificación oficial o de los planes que eliminan la publicidad por completo.

Es fundamental advertir sobre el peligro de descargar archivos APK que prometen las funciones de esta suscripción de forma gratuita o anticipada. Estas versiones modificadas de la aplicación suelen esconder software malicioso diseñado para robar credenciales de acceso o datos bancarios. La seguridad de tu cuenta debe ser la prioridad, y la única forma legítima de disfrutar de estas ventajas será esperar a que Meta pulse el botón de encendido en España, algo que previsiblemente ocurrirá durante la segunda mitad del año.