WhatsApp prepara la traducción automática en WhatsApp: así funcionará la nueva opción para iOS

El equipo de desarrollo de Meta está trabajando para eliminar una de las fricciones más comunes en la app, la necesidad de recurrir a traductores externos. Con la futura implementación de la traducción automática en WhatsApp, los usuarios ya no tendrán que copiar un mensaje y pegarlo en aplicaciones de terceros como Google Translate. Esta función permitirá que, al recibir un texto en un idioma que no dominamos, la propia aplicación nos ofrezca la posibilidad de traducirlo en tiempo real dentro de la misma burbuja de chat.

Esta novedad mejorará la comodidad a la vez que agilizará drásticamente las conversaciones internacionales, ya sean por motivos de ocio o profesionales. Al activar esta opción, el usuario podrá ver el contenido traducido de manera cómoda, manteniendo el contexto de la charla sin interrupciones. Es un movimiento lógico para competir con otras herramientas que ya integran sistemas similares, posicionando a WhatsApp como una solución de comunicación total.

Privacidad total y procesamiento local

Según ha dado a conocer el portal especializado WABetaInfo, esta característica se ha detectado en la versión beta para iOS y destaca por su enfoque en la seguridad. A diferencia de otros servicios que envían los datos a la nube, la traducción automática en WhatsApp se realizará íntegramente en el dispositivo. Esto significa que el contenido de los mensajes nunca sale del teléfono del usuario para ser procesado por servidores externos, garantizando que el cifrado de extremo a extremo permanezca intacto.

Para que este sistema funcione, WhatsApp solicitará la descarga de paquetes de idiomas específicos (como inglés, español, francés o alemán). Una vez descargados, el iPhone utilizará su propia potencia de procesamiento para realizar la traducción de manera local y offline. Este detalle es fundamental para los usuarios más preocupados por la privacidad, ya que asegura que ni siquiera Meta podrá acceder al contenido de las traducciones.

¿Cuándo estará disponible?

Actualmente, la traducción automática en WhatsApp se encuentra en una fase temprana de desarrollo dentro del programa beta de iOS. Aunque el código ya está presente en la aplicación, todavía no ha sido activado para el gran público ni para todos los probadores. Lo habitual en estos casos es que Meta refine la herramienta durante unas semanas antes de lanzarla de forma oficial en la App Store.

En esta primera etapa, se han identificado idiomas clave como el árabe, francés, alemán, hindi, italiano, portugués y ruso, además del español e inglés. Se espera que, con el tiempo, la lista se amplíe para cubrir casi cualquier necesidad lingüística. Por ahora, los usuarios deben esperar a las próximas actualizaciones para disfrutar de esta mejora que promete cambiar nuestra forma de chatear con el mundo.