Cómo hacer una copia de seguridad del móvil antes de un viaje largo

Cada vez que sales de viaje con el móvil en el bolsillo asumes un riesgo real, por ejemplo, robo, pérdida, caída al agua o simplemente una avería en el peor momento. Hacer una copia de seguridad antes de irte no lleva más de dos minutos y puede ahorrarte un disgusto enorme. Aquí te explico cómo hacerlo bien, tanto en iPhone como en Android.

Es importante hacer una copia antes de viajar

No se trata solo de las fotos, aunque eso ya sería motivo suficiente. En el móvil guardamos conversaciones de WhatsApp, documentos de trabajo, contraseñas guardadas en el navegador, configuraciones de apps y datos bancarios. Si el dispositivo desaparece sin copia previa, todo eso se va con él.

Además, en un viaje largo las probabilidades de incidente aumentan, más tiempo fuera de casa, más exposición en transportes públicos, más situaciones de descuido. Cinco minutos antes de salir pueden marcar la diferencia entre recuperar tu vida digital o empezar desde cero.

Copia de seguridad en iPhone: iCloud o el ordenador

En iOS tienes dos opciones principales. La más cómoda es iCloud, ve a Ajustes > tu nombre > iCloud > Copia en iCloud y pulsa Crear copia ahora. El proceso es automático y guarda contactos, fotos, mensajes, ajustes de apps y mucho más. Eso sí, el plan gratuito solo ofrece 5 GB, así que si tienes el almacenamiento lleno tendrás que liberar espacio o contratar el plan de 50 GB por 0,99 euros al mes, o más.

La segunda opción es conectar el iPhone al ordenador y hacer la copia desde el Finder (en Mac) o desde iTunes (en Windows). Es más lenta pero guarda una copia completa local sin depender del almacenamiento en la nube. Para hacerla cifrada, lo más recomendable, activa la opción Cifrar copia local antes de iniciar el proceso: así también guardará contraseñas y datos de salud.

Copia de seguridad en Android: Google y las opciones del fabricante

En Android el proceso varía ligeramente según el fabricante, pero la base es la misma. Ve a Ajustes > Sistema > Copia de seguridad y activa la opción de Google One. Esto sincroniza contactos, fotos si usas Google Fotos, datos de apps, historial de llamadas y ajustes del sistema. Google ofrece 15 GB gratuitos compartidos entre Gmail, Drive y la copia de seguridad, que suele ser suficiente para la mayoría de usuarios.

Si tienes un Samsung, encontrarás además la opción de usar Samsung Cloud desde Ajustes > Cuentas y copia de seguridad, que guarda también la configuración del launcher, los ajustes del teclado y otros datos específicos del sistema One UI. Xiaomi, OPPO y otros fabricantes tienen sus propias herramientas equivalentes en el mismo menú de ajustes.

No olvides las fotos y WhatsApp

Dos apartados que merecen atención especial. Las fotos son irreemplazables, asegúrate de que Google Fotos o iCloud Fotos están sincronizadas antes de salir, especialmente si tienes desactivada la sincronización con datos móviles. Conéctate al WiFi de casa y espera a que la subida esté completa.

Las conversaciones de WhatsApp requieren un paso adicional. En iOS, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad de chats y pulsa Crear copia de seguridad ahora. En Android, desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad del chat. Si no lo haces de forma manual, es posible que la última copia automática tenga varios días de antigüedad.

Con todo esto hecho puedes irte tranquilo. Y si aun así el peor escenario ocurre, al menos sabrás que tus datos están a salvo esperándote en la nube. Como puedes apreciar, antes de salir de vacaciones merece la pena invertir un par de minutos en guardar lo que más importa.