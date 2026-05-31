Cinco funciones ocultas de WhatsApp que cambian cómo usas la app cada día

WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios en el mundo y la mayoría los usa exactamente igual que el primer día, mandando mensajes, fotos y llamando. Pero WhatsApp cuenta con funciones ocultas que Meta ha ido añadiendo sin demasiado bombo y que cambian de forma notable cómo se usa la aplicación. Son opciones que están ahí, a un par de toques y que una vez que las conoces no puedes creer que hayas vivido sin ellas.

Las funciones ocultas de WhatsApp que deberías activar ahora mismo

La primera es la de los chats restringidos. WhatsApp permite ocultar conversaciones completas dentro de una carpeta protegida con huella dactilar o contraseña, sin necesidad de ninguna app de terceros. Para activarla, entra en cualquier chat, mantén pulsado su nombre y selecciona «Restringir chat». La conversación desaparece de la lista principal y solo es accesible deslizando hacia abajo desde la pantalla de chats e introduciendo tu huella o contraseña.

Las notificaciones de esos chats no muestran el nombre del contacto ni el contenido del mensaje. Es una función especialmente útil para conversaciones de trabajo confidenciales o para cualquier chat que prefieras mantener fuera de la vista de otros.

La segunda es el modo compañero, que permite vincular WhatsApp a un segundo dispositivo, una tablet o un segundo móvil, sin necesidad de tener el teléfono principal encendido ni cerca. Hasta hace poco, WhatsApp solo funcionaba en un dispositivo a la vez y necesitaba el móvil conectado para funcionar en otros dispositivos. El modo compañero elimina esa limitación: ve a Ajustes > Dispositivos vinculados > Vincular un dispositivo y sigue las instrucciones. Una vez configurado, puedes usar WhatsApp de forma completamente independiente desde el segundo dispositivo.

La tercera es la de los mensajes temporales. WhatsApp permite configurar cualquier conversación para que los mensajes desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días. Se activa entrando en cualquier chat, pulsando el nombre del contacto en la parte superior y seleccionando «Mensajes temporales». Es especialmente útil para conversaciones con información sensible que no necesitas conservar, como datos bancarios, contraseñas temporales o cualquier información que no quieres que quede guardada indefinidamente.

Más funciones ocultas de WhatsApp que cambian el día a día

La cuarta es el truco para leer mensajes sin que aparezca el doble check azul. Hay dos formas de hacerlo. La primera es activar el modo avión antes de abrir el mensaje, leerlo y cerrar WhatsApp antes de desactivar el modo avión. La segunda, más cómoda, es leer el mensaje directamente desde la notificación en la barra superior sin abrir la app. En ambos casos el remitente no recibe la confirmación de lectura y el «último visto» no se actualiza.

La quinta es la transcripción automática de notas de voz. WhatsApp convierte automáticamente los audios que recibes en texto, lo que permite leerlos sin necesidad de escucharlos, algo enormemente útil en reuniones, en entornos ruidosos o simplemente cuando recibes un audio largo y quieres saber si merece la pena escucharlo. Para activarla ve a Ajustes > Chats > Transcripción de notas de voz. La transcripción se hace en el propio dispositivo sin enviar el audio a ningún servidor externo, según Meta.

Con estas cinco funciones ocultas de WhatsApp tienes más privacidad, más flexibilidad y más control sobre tus conversaciones sin instalar nada ni hacer nada complicado.