La Dreame Z30 Pro Aqua es una aspiradora sin cable que también friega y no da pereza usar

La Dreame Z30 Pro Aqua es una de esas aspiradoras que tienen sentido cuando piensas en una casa real, de esas que tienen mucha vida. Una casa con polvo debajo del sofá, pelos en el baño, migas en la cocina, alguna mancha seca junto a la mesa y rincones a los que normalmente se llega tarde o mal. Su propuesta es la de unir aspiración en seco y fregado en húmedo en un solo dispositivo sin cable, con una base que además se ocupa de la autolimpieza del rodillo.

Así es la Dreame Z30 Pro Aqua

La Dreame Z30 Pro Aqua no es solo una aspiradora vertical con una mopa añadida. Esa diferencia es importante, ya que aquí hablamos de un aparato que puede funcionar como aspirador de suelo, como aspirador de mano y como fregona eléctrica. La idea es no tener que sacar tres productos distintos para resolver tareas que, en el fondo, forman parte de la misma rutina de limpieza.

Dreame ha apostado por un modelo de gama alta: 28.000 Pa de aspiración, 310 AW de potencia de succión, hasta 90 minutos de autonomía, base con secado por aire caliente y depósitos separados para agua limpia, agua sucia y residuos sólidos.

Dreame Z30 Pro Aqua Modelo Dreame Z30 Pro Aqua-A Tipo Aspirador sin cable con función de fregado Potencia de succión 310 AW / hasta 28.000 Pa Autonomía máxima Hasta 90 minutos Sistema de fregado AquaCycle 2.0 Depósitos 400 ml de agua limpia, 320 ml de agua sucia y compartimento de residuos sólidos Autolimpieza Secado con aire caliente a 70 ºC durante 30 minutos Diseño Barra plegable a 90º y cabezal giratorio 180º

Lo mejor es que resuelve varias tareas con un solo aparato

Lo que más me gusta de la Dreame Z30 Pro Aqua es que no se queda a medio camino. Hay aspiradoras sin cable que aspiran muy bien, pero que no sirven para una mancha húmeda. También hay friegasuelos eléctricos que limpian el suelo, pero que no sustituyen a un aspirador de mano o a una escoba eléctrica. Este modelo intenta cubrirlo todo con una lógica bastante práctica.

Puedes usarla para aspirar el suelo, cambiar el accesorio y limpiar un sofá, pasarla por las juntas, usarla en zonas altas o montar el cabezal de fregado cuando hay suciedad húmeda. Esa versatilidad es la que hace que tenga sentido como producto principal de limpieza, no como un aparato más que acaba ocupando espacio.

Esto se nota especialmente en situaciones cotidianas. En la cocina, por ejemplo, no siempre hay solo polvo o solo líquido. Muchas veces hay migas mezcladas con una salpicadura, arroz, restos de comida o una mancha que se ha secado un poco. Ahí una aspiradora normal no sirve del todo y una fregona tradicional puede terminar extendiendo la suciedad. La Dreame Z30 Pro Aqua está pensada justo para ese tipo de escenas.

AquaCycle 2.0: fregar sin convertirlo en una tarea pesada

El sistema AquaCycle 2.0 es una de las partes más interesantes del producto. Dreame lo describe como un proceso de cuatro pasos: rocía, raspa, frota y aspira. El cabezal humedece el suelo, el rodillo trabaja sobre la mancha y la succión recoge tanto el polvo seco como los líquidos.

Su valor está en el mantenimiento diario y en esas manchas que normalmente obligan a sacar cubo, fregona y aspirador. La Z30 Pro Aqua permite resolverlas de forma más rápida y con bastante menos lío.

También me parece acertado que tenga modos diferenciados para limpieza húmeda. El modo estándar sirve para el lavado integrado, mientras que el modo de succión se centra más en recoger. Eso ayuda a adaptar el uso a lo que hay en el suelo, ya que no es lo mismo una mancha pegajosa que un pequeño derrame o una mezcla de restos secos y húmedos.

El agua sucia y los residuos quedan donde deben quedar

Este es, para mí, uno de los grandes aciertos de la Dreame Z30 Pro Aqua. En una aspiradora que también friega, el problema no suele estar solo en cómo limpia, sino en qué pasa con todo lo que recoge. Si el agua sucia recorre demasiado el aparato, si se mezcla mal con los residuos o si el rodillo queda húmedo durante horas, el mal olor aparece pronto.

Aquí Dreame utiliza un sistema de tres zonas: un depósito para agua limpia de 400 ml, otro para agua sucia de 320 ml y un compartimento separado para residuos sólidos. Este diseño tiene la premisa de separar residuos, evitar olores y lavar con agua limpia de principio a fin.

Es una solución que tiene mucho sentido. El agua sucia y los restos no van dando vueltas por el tubo principal ni quedan repartidos por zonas difíciles de limpiar. Se quedan en un espacio pensado para eso, más controlado y más fácil de vaciar. Esto hace que el aparato resulte más agradable de mantener, que es justo el punto donde muchos aspiradores fregona acaban fallando.

Una cosa es limpiar la casa y otra muy distinta tener que limpiar después el aparato durante diez minutos. La Dreame Z30 Pro Aqua evita bastante esa sensación. No elimina todo el mantenimiento, porque ningún producto de este tipo lo hace, pero sí lo simplifica mucho.

Se limpia fácil, y eso importa más de lo que parece

La base no es solo un sitio para dejar la aspiradora cargando. También se encarga de limpiar el rodillo y secarlo. Según Dreame, con un toque el sistema enjuaga el cepillo con agua limpia y después utiliza aire caliente a 70 ºC durante 30 minutos para dejarlo seco de cara al siguiente uso.

Este detalle es clave. Un rodillo húmedo puede convertirse en un foco de olor si no se seca bien. Por eso el secado con aire caliente aporta bastante tranquilidad, sobre todo si la aspiradora se usa a menudo en cocina o baño.

Además, los depósitos son accesibles y el vaciado no es una operación complicada. En productos de limpieza, esto es casi tan importante como la potencia. Si el mantenimiento da pereza, el aparato se usa menos. Y si se usa menos, deja de cumplir su función principal, la de facilitar la limpieza diaria.

El brazo articulado marca la diferencia

Otra función que me parece muy práctica es la barra de extensión plegable a 90 grados. Puede sonar a detalle secundario, pero cambia mucho la forma de limpiar debajo de camas, sofás o muebles bajos. En lugar de agacharte demasiado o mover muebles cada dos por tres, el tubo se dobla y permite llegar mejor a zonas que normalmente se quedan para otro día.

Y aquí hay que decir algo importante, una aspiradora sin cable no solo debe aspirar fuerte, también debe moverse bien. Si pesa demasiado, si gira mal o si no entra donde tiene que entrar, acabas usando la escoba de siempre. La Dreame Z30 Pro Aqua no cuesta trabajo de mover y eso hace que encaje mejor en una limpieza rápida entre semana.

La Dreame Z30 Pro Aqua también funciona como aspirador de mano

La parte de aspirador de mano suma mucho valor. La Dreame Z30 Pro Aqua no se limita a los suelos. Con sus accesorios puede limpiar sofás, cojines, estanterías, juntas, rincones, superficies delicadas o incluso el coche. En el paquete oficial aparecen el cepillo de limpieza en húmedo AquaCycle 2.0, el cepillo multisuperficie TangleCut, la boquilla para ranuras, la boquilla ancha para pelusa, el cepillo blando para polvo, la barra plegable y la base de autolimpieza, secado, carga y almacenamiento.

El cepillo TangleCut tiene especial interés si hay mascotas o personas con pelo largo en casa. Dreame indica que está pensado para cortar pelos enredados y seguir limpiando. No significa que nunca haya que revisar el cepillo, pero sí ayuda con uno de los problemas más molestos de las aspiradoras sin cable, los pelos enrollados alrededor del rodillo.

La boquilla para ranuras también se agradece. Es el típico accesorio que parece menor, pero que se usa mucho en esquinas, marcos, raíles, juntas del sofá o zonas entre muebles. Y el cepillo blando para polvo tiene sentido para superficies más delicadas, como teclados, muebles o encimeras.

Potencia, sensores y pantalla

La potencia no parece un problema en esta Dreame. Los 28.000 Pa y los 310 AW la sitúan en una gama alta dentro de los aspiradores sin cable. Pero casi más interesante que la cifra máxima es el modo automático. La aspiradora incorpora detección inteligente de suciedad y ajusta la succión en función de lo que encuentra.

Esto es cómodo porque evita estar cambiando constantemente entre modos. Si hay más suciedad, sube la potencia; si el suelo está más limpio, la reduce. Así se aprovecha mejor la batería y se evita usar siempre el modo más fuerte sin necesidad.

La pantalla LCD también ayuda. Muestra información sobre el estado de la máquina, la batería y los avisos importantes. No es una pantalla puesta para presumir. En un producto que tiene aspiración, fregado, depósitos, sensores y base, tener información clara reduce errores y ayuda a mantenerlo en buen estado.

La autonomía es buena, pero con matices

Dreame anuncia hasta 90 minutos de autonomía, pero conviene leer bien ese dato. La propia marca aclara que esa cifra se obtiene en modo eco con la boquilla para ranuras, por lo que no debe entenderse como una autonomía fija en todos los modos.

Esto pasa con todas las aspiradoras sin cable: cuanto más potente es el modo, más rápido baja la batería. Si se usa el cepillo principal, el modo automático, el modo turbo o el fregado, la autonomía real será inferior.

Aun así, la cifra máxima deja margen suficiente para limpiezas normales por zonas o para una vivienda de tamaño medio. Lo importante es no pensar que esos 90 minutos se aplican a cualquier uso.

Filtrado y calidad del aire

El sistema de filtración también está bien planteado. Dreame aplica una filtración de cinco capas, con una eficiencia de hasta el 99,99% para partículas desde 0,1 micras, además de filtro HEPA H14.

Esto no convierte la aspiradora en un purificador de aire, pero sí ayuda a que el polvo fino, el polen o la caspa de mascotas no vuelvan fácilmente al ambiente. En casas con animales, alfombras, textiles o personas sensibles al polvo, este punto tiene bastante peso.

También es interesante que el depósito de polvo sea de 0,6 litros. No es enorme, pero tiene una capacidad adecuada para una aspiradora de este tipo. Si fuese mucho más grande, también aumentaría el peso y el volumen del cuerpo principal.

Lo que más me gusta

Lo mejor de la Dreame Z30 Pro Aqua es que se trata de una solución completa. Aspira, friega, recoge suciedad húmeda, funciona como aspirador de mano y llega a rincones complicados gracias al brazo articulado. No es el típico aparato que hace una sola cosa bien y luego se queda corto en todo lo demás.

También me convence mucho la gestión de residuos. Que el agua sucia, el agua limpia y los sólidos estén separados no es un detalle menor. Es justo lo que ayuda a evitar olores y a que el aparato no dé la sensación de ensuciarse por dentro cada vez que se usa.

La facilidad de limpieza es otro punto fuerte. La base con autolimpieza y secado hace que el mantenimiento sea mucho menos pesado. Y cuando un producto de limpieza se mantiene fácilmente, se usa más. Ese es el verdadero valor práctico.

Lo que mejoraría

Hay que tener en cuenta el espacio que ocupa la base. Es muy útil porque carga, guarda, limpia y seca, pero necesita un sitio fijo. No es lo mismo que colgar una aspiradora sencilla en la pared.

Y aunque el fregado está muy bien resuelto para el mantenimiento diario, no sustituye por completo a una limpieza profunda manual cuando hay manchas muy incrustadas o suelos especialmente castigados. Es una herramienta muy práctica para mantener la casa limpia con menos esfuerzo, pero no una máquina industrial.

Es una aspiradora muy completa y con sentido

La Dreame Z30 Pro Aqua es una aspiradora sin cable muy completa, pero lo importante no es solo que tenga muchas funciones. Lo realmente interesante es que esas funciones están bien conectadas entre sí. Aspira, friega, recoge suciedad seca y húmeda, se convierte en aspirador de mano, llega debajo de los muebles y se limpia en su propia base.

Su gran virtud es que reduce la pereza de limpiar. No porque haga magia, sino porque evita sacar varios aparatos, simplifica el mantenimiento y gestiona bien la suciedad. El agua sucia y los residuos quedan en depósitos separados, el rodillo se puede limpiar y secar automáticamente, y el brazo plegable ayuda a llegar a zonas que normalmente cuestan más. Y aunque no lo he comentado, en la función de aspirado se enciende una potente luz LED para que no se te escape nada.

No es una compra económica ni imprescindible para quien solo necesita aspirar de vez en cuando. Pero si buscas una solución completa para suelos duros, alfombras, cocina, baño, zonas de paso, sofás, rincones y manchas del día a día, la Dreame Z30 Pro Aqua tiene mucho sentido.

Me parece especialmente recomendable para casas donde la limpieza no se limita a pasar el aspirador una vez por semana: casas con mascotas, niños, mucha vida en la cocina o simplemente personas que quieren mantener el suelo limpio sin liarse demasiado. Su precio es de 599 euros, aunque se encuentra ahora con un descuento de 100, la coloca en una gama alta, pero también es cierto que ofrece bastante más que una aspiradora sin cable convencional.