El potente UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 pone patas arriba tu mesa de trabajo con velocidades de infarto

El minimalismo en el escritorio no es solo una cuestión estética; es una necesidad para mantener la concentración y la eficiencia en el día a día. Sin embargo, los usuarios que trabajamos con portátiles de última generación nos enfrentamos constantemente al dilema de la falta de puertos. Con el lanzamiento del UGREEN Maxidok Thunderbolt 5, esa barrera desaparece por completo. He pasado los últimos días integrando este dispositivo en mi flujo de trabajo habitual y la sensación es la de pasar de una carretera secundaria a una autopista de tres carriles. Es una revolución técnica que aprovecha el ancho de banda masivo de Intel para que el usuario no tenga que volver a preocuparse por si su equipo «puede» o «no puede» con varios monitores y discos duros simultáneamente.

Así es el UGREEN Maxidok Thunderbolt 5

Desde el momento en que tienes en tus manos el UGREEN Maxidok Thunderbolt 5, percibes que la marca ha puesto toda la carne en el asador en términos de fabricación. Su chasis de aleación de aluminio no es solo un capricho visual para que combine con la estética de un MacBook o un PC premium; es una pieza de ingeniería térmica necesaria para gestionar las altas velocidades de transferencia que maneja.

El diseño estás bien resuelto, con un dispositivo compacto pero denso, lo que evita que el dock se deslice por la mesa cuando conectamos periféricos. En su frontal encontramos los accesos rápidos que más utilizamos (tarjetas SD, USB-A y carga), mientras que la parte trasera queda reservada para las conexiones que mantienen nuestro escritorio «limpio» y organizado.

Característica Detalle del UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 Estándar principal Thunderbolt 5 (hasta 120 Gbps) Carga (host) Power Delivery de 110 W para el portátil Salidas de vídeo 2 x Thunderbolt 5 + 1 x DisplayPort, con soporte de hasta 8K a 60 Hz Puertos USB-A 3 x USB-A 3.2 de hasta 10 Gbps Lector de tarjetas Ranuras SD y TF (microSD) integradas Conectividad de red Puerto Gigabit Ethernet (RJ45) Fuente de alimentación Adaptador externo de 140 W incluido

Una autopista de datos sin precedentes

Lo que realmente separa al UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 de cualquier otro concentrador que hayamos probado es su capacidad de gestión de datos. Thunderbolt 5 no es solo un número más alto que el 4; es un salto tecnológico masivo. El estándar anterior nos limitaba a 40Gbps, lo que obligaba al sistema a priorizar tareas cuando conectábamos varios discos SSD rápidos y monitores de alta resolución.

Con los 80Gbps bidireccionales del UGREEN Maxidok Thunderbolt 5, esa limitación es historia. Pero lo más impresionante es el «Modo Boost». Cuando el sistema detecta que estamos utilizando pantallas de altísima exigencia (como un monitor 8K o varios paneles 4K a altas tasas de refresco), el dock es capaz de reasignar el ancho de banda para alcanzar hasta 120Gbps. Es, sencillamente, la velocidad más alta disponible hoy en día para el gran consumo, permitiendo que un editor de vídeo trabaje con archivos pesados almacenados en un disco externo como si estuvieran grabados en el propio corazón del ordenador.

Potencia total para cargar los portátiles más exigentes

Uno de los problemas recurrentes de las docking stations convencionales es que no dan la talla a la hora de cargar ordenadores potentes. Si tienes un portátil para diseño o gaming, muchos docks de 60W o 85W simplemente no pueden evitar que la batería baje mientras trabajas intensamente. El UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 soluciona esto con una entrega de potencia contundente.

Gracias a su fuente de alimentación externa de 140W, este dispositivo es capaz de entregar 110W de carga real a través del puerto Thunderbolt que va conectado a tu portátil. Esto significa que puedes cargar a la máxima velocidad permitida por la mayoría de fabricantes (incluyendo los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas) mientras tienes todos tus periféricos funcionando a pleno rendimiento. Es la verdadera definición de «un solo cable para todo»: llegas a casa, conectas el USB-C y te olvidas de sacar el cargador de la mochila.

El sueño de la multipantalla hecho realidad

Para quienes necesitamos mucha superficie de trabajo, la gestión de monitores es el punto donde el UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 brilla con luz propia. Gracias a sus dos puertos Thunderbolt 5 de bajada y su puerto DisplayPort, las posibilidades son casi infinitas.

En ordenadores Windows equipados con Thunderbolt 5, es posible conectar hasta tres pantallas externas, algo que eleva la productividad a niveles profesionales de estudio. Si eres usuario de Mac, la experiencia también es excelente: los modelos con chip Pro o Max permiten gestionar dos pantallas externas con una estabilidad absoluta. No hay parpadeos, no hay retrasos en el movimiento del ratón y la fidelidad del color se mantiene intacta, soportando resoluciones de hasta 8K a 60Hz. Es, posiblemente, la mejor forma de montar un puesto de mando avanzado en casa o en la oficina.

Puertos pensados para el uso real

A veces, las marcas se obsesionan tanto con lo nuevo que olvidan lo útil. El UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 mantiene los pies en la tierra incluyendo tres puertos USB-A de 10Gbps. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de nosotros seguimos usando receptores de ratones inalámbricos, teclados mecánicos o memorias USB tradicionales. Estos puertos no son «de relleno», sino que ofrecen la máxima velocidad del estándar 3.2 para que no haya latencia alguna.

En la parte frontal, las ranuras para tarjetas SD y microSD son una bendición para los creadores de contenido. He estado descargando cientos de fotografías de una sesión y la velocidad de lectura es constante, permitiendo vaciar tarjetas de 512GB en un suspiro. El puerto Gigabit Ethernet asegura que, si tu conexión Wi-Fi falla o no es lo suficientemente estable para una videoconferencia crítica, siempre tendrás la seguridad del cable con la máxima velocidad de tu fibra óptica.

El escritorio ordenado y versátil que mereces

La verdadera utilidad del UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 es que se trata de una herramienta de organización. Al centralizar todo en una caja robusta y elegante, eliminas el estrés visual de los cables cruzando la mesa. La versatilidad que aporta poder desconectar un solo cable y llevarte el portátil a una reunión, sabiendo que al volver todo seguirá configurado exactamente igual (monitores, red, periféricos), ahorra minutos de lío cada día.

Es importante destacar que el dispositivo es totalmente retrocompatible. Si tu ordenador actual tiene Thunderbolt 4 o USB4, el UGREEN Maxidok Thunderbolt 5 funcionará perfectamente, adaptándose a la velocidad de tu equipo pero preparándote para cuando decidas renovarlo por uno de nueva generación. Es una compra, disponible en su web y en Amazon, que no caduca el año que viene.