No necesitas internet para no perderte: cómo usar Google Maps sin conexión en el extranjero

Llegas a una ciudad desconocida fuera de Europa, el roaming está desactivado para evitar sorpresas en la factura y el WiFi del hotel no llega a la calle. En ese momento descubres que Google Maps sin conexión existe y que deberías haberlo configurado antes de salir de casa. Esta app permite descargar mapas completos de cualquier ciudad o región del mundo para usarlos después sin necesidad de internet, con navegación incluida. Debes hacerlo antes de llegar al destino, porque una vez sin datos es demasiado tarde. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para no depender nunca más del WiFi cuando viajas.

Cómo descargar mapas en Google Maps sin conexión antes de salir

El proceso es sencillo y solo requiere unos minutos con conexión a internet antes de tu viaje. Abre la app Google Maps en tu móvil y busca la ciudad o región que quieres descargar. Pulsa sobre el nombre que aparece en la parte inferior de la pantalla para abrir su ficha completa. Una vez dentro, verás tres botones: Añadir una etiqueta, Compartir y Más. Pulsa Más (los tres puntos).

En el menú desplegable que aparece selecciona Descargar mapa sin conexión. Google te mostrará un recuadro ajustable que delimita la zona que se descargará: puedes ampliarlo o reducirlo según lo que necesites cubrir. Ten en cuenta que cuanto mayor sea el área, más espacio ocupará en el almacenamiento del móvil. Un mapa de una ciudad mediana ocupa entre 100 y 300 MB, mientras que una región amplia puede superar el gigabyte.

Una vez descargado, el mapa queda guardado en tu dispositivo y puedes usarlo sin conexión durante 30 días, tras los cuales Google Maps te pedirá actualizarlo. Puedes gestionar todos tus mapas descargados desde Perfil → Mapas sin conexión, donde también puedes actualizar, eliminar o programar la actualización automática cuando estés conectado a WiFi. La recomendación es descargar los mapas siempre desde casa o desde el hotel, nunca usando los datos móviles, porque el proceso consume una cantidad considerable de datos.

Qué funciona y qué no funciona en Google Maps sin conexión

Aquí es donde muchos usuarios se llevan una sorpresa, porque Google Maps sin conexión no ofrece exactamente las mismas funciones que con internet. Lo que sí funciona perfectamente es la navegación giro a giro tanto a pie como en coche, la búsqueda de direcciones y lugares dentro del área descargada, y la visualización del mapa con calles, edificios y puntos de interés. El GPS del móvil funciona de forma independiente a la conexión de datos, así que tu posición en el mapa se actualiza en tiempo real aunque no tengas internet.

Lo que no funciona sin conexión es la información de tráfico en tiempo real, las valoraciones y reseñas de restaurantes y negocios, las rutas en transporte público, la vista Street View y la búsqueda de lugares que estén fuera del área descargada. Tampoco funcionan las actualizaciones de horarios de establecimientos ni los precios de aparcamiento. Para la navegación básica y para orientarte en una ciudad desconocida, sin embargo, Google Maps sin conexión cubre perfectamente las necesidades de la mayoría de viajeros.

Alternativas a Google Maps sin conexión para viajeros frecuentes

Google Maps es la opción más conocida pero no la única. Maps.me es una app gratuita especializada en mapas offline que ofrece mapas de todo el mundo descargables con gran nivel de detalle, incluyendo rutas de senderismo y caminos que no aparecen en Google Maps. Es útil para viajeros que se mueven por zonas rurales o destinos poco turísticos.

Otra alternativa muy valorada es HERE WeGo, que permite descargar mapas de países enteros de una sola vez y ofrece navegación offline de gran calidad tanto para coche como a pie. Para viajeros que van a destinos con internet muy limitado o inexistente, tener instalada una de estas apps como respaldo a Google Maps sin conexión es una precaución que vale la pena tomar antes de salir de casa.

La próxima vez que planifiques un viaje, añade la descarga de mapas a tu lista de tareas pendientes junto con el seguro de viaje y la facturación online. Es algo que se hace en dos minutos, no ocupa apenas espacio y puede ahorrarte una situación muy incómoda en el momento menos oportuno.