Nuevos Motorola 2026: nueve móviles, tres plegables y hasta cristales Swarovski

Los nuevos Motorola 2026 llegan con una de las ofensivas de producto más amplias de la marca en los últimos años. La compañía ha presentado una hornada que va desde móviles asequibles de la familia moto g hasta plegables de gama alta, pasando por un Edge 70 Pro con una batería poco habitual para un móvil tan delgado y una edición especial del motorola signature con cristales Swarovski..

Tres razr para defender el formato plegable

La familia razr 70 vuelve a apostar por el formato tipo concha, pero con tres niveles muy diferenciados. El modelo más destacado es el motorola razr 70 ultra, que Motorola presenta como el razr más potente hasta la fecha. Monta el Snapdragon 8 Elite, una pantalla interna Extreme AMOLED de 6,96 pulgadas y una pantalla externa de 4 pulgadas pensada para usar aplicaciones, responder mensajes o consultar notificaciones sin abrir el teléfono.

El apartado fotográfico también sube de nivel con sensores de 50 megapíxeles, funciones de IA y modos pensados para aprovechar el formato plegable, como Flex View, que permite usar el propio móvil como trípode. Además, Motorola insiste en el diseño como uno de los grandes argumentos: acabados Pantone, opción con textura Alcantara y una variante con chapa de madera natural.

El motorola razr 70 plus queda como una alternativa intermedia. Mantiene la pantalla externa de 4 pulgadas, utiliza el Snapdragon 8s Gen 3 y combina una pantalla interna de 6,90 pulgadas con un sistema de cámara dual de 50 megapíxeles. Por su parte, el motorola razr 70 reduce algo las especificaciones, pero mantiene el atractivo principal del formato: un móvil compacto al cerrarlo y una pantalla grande al abrirlo. En España, los precios sitúan al razr 70 en 869 euros, al razr 70 plus desde 1.049 euros y al razr 70 ultra en 1.399 euros.

Edge 70 Pro: mucha batería en un cuerpo muy fino

El Motorola Edge 70 Pro es otro de los lanzamientos clave. Su argumento principal está en la batería: 6.500 mAh de silicio-carbono en un cuerpo con un grosor cercano a los 7 milímetros. Es una combinación poco habitual, porque normalmente las baterías de gran capacidad obligan a aceptar teléfonos más gruesos y pesados.

También incorpora carga TurboPower de 90 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inversa de 5 W. En pantalla, apuesta por un panel Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo anunciado de 5.200 nits. El sistema de cámaras está formado por cuatro sensores de 50 megapíxeles si contamos la cámara frontal: principal Sony LYTIA 710 con estabilización óptica, ultra gran angular, teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3,5x y cámara selfie de 50 megapíxeles. El móvil llegará a España con dos configuraciones: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 599 euros, y 12 GB de RAM con 512 GB por 799 euros.

La familia moto g gana poder

La gama moto g también recibe una renovación importante. El modelo más completo es el moto g87, que estrena una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, zoom 2x sin pérdida y tecnología Ultra Pixel 16 en 1. A esto suma una pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K, 120 Hz y hasta 5.000 nits de brillo máximo.

El moto g87 también incorpora batería de 5.200 mAh, carga de 30 W, resistencia IP66/IP68/IP69, certificación MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i y Android 16 con Hello UX. Su precio será de 399 euros para la versión de 8 GB y 256 GB, y de 469 euros para la variante de 12 GB y 256 GB.

Por debajo queda el moto g47, que apuesta por una cámara principal de 108 megapíxeles, zoom 3x sin pérdida, pantalla Full HD+ de 6,67 pulgadas a 120 Hz, batería de 5.200 mAh y diseño reforzado con IP64, MIL-STD-810H y Gorilla Glass 7i. Estará disponible desde 319 euros.

El moto g37 power pone el foco en la autonomía con una batería de 7.000 mAh y carga TurboPower de 30 W. Mantiene cámara de 50 megapíxeles, pantalla de 6,67 pulgadas a 120 Hz, 5G, Dolby Atmos y resistencia IP64. Sus precios parten de 259 euros en la versión de 4 GB y 128 GB, con variantes de 279 y 319 euros.

El moto g37 será el punto de entrada de esta nueva generación. Llega con batería de 5.200 mAh, cámara de 50 megapíxeles, 5G, pantalla de 120 Hz y el mismo enfoque de resistencia. Su precio arranca en 249 euros.

IA, Google Fotos y una colección con Swarovski

Motorola también está reforzando la parte de software. Los nuevos modelos integran funciones de moto ai, como resúmenes de notificaciones con Catch Me Up, sugerencias contextuales con Next Move y búsqueda avanzada dentro del dispositivo. La marca también abre la puerta a asistentes como Google Gemini, Microsoft Copilot y Perplexity.

Otra novedad interesante está en Google Fotos. Motorola será una de las primeras marcas en mostrar funciones como Wardrobe, una herramienta pensada para digitalizar prendas desde la galería y probar combinaciones de ropa dentro de la aplicación. También se integran recuerdos de Google Fotos en Daily Drops, un flujo diario de contenido personalizado.

Fuera de los móviles convencionales, la compañía amplía su Brilliant Collection con una versión del motorola signature y los moto buds 2 plus decorados con cristales Swarovski. El teléfono utiliza el color PANTONE Violet Indigo y 20 cristales colocados a mano, mientras que los auriculares suman cristales en cada unidad y en el estuche. Además, los moto buds 2 plus incorporan Sound by Bose y hasta 40 horas de autonomía total con el estuche.

Motorola ordena así su apuesta para 2026. La marca quiere competir en precio con la gama moto g, en diseño con razr, en autonomía con Edge 70 Pro y en imagen aspiracional con Brilliant Collection. El resultado es un escaparate muy amplio, con precios que van desde los 249 euros hasta los 1.399 euros.