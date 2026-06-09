El Wi-Fi falso amenaza a los aficionados del Mundial 2026: el nombre de una red ya basta para caer

El Wi-Fi falso del Mundial 2026 es una realidad. Basta con que una red pública tenga un nombre aparentemente fiable, como el del estadio, el bar o el evento, para que miles de aficionados se conecten sin pensarlo demasiado. Ese es el principal aviso que lanza ExpressVPN a pocos días del arranque de un torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas, según la información oficial de FIFA.

Una encuesta realizada por ExpressVPN en seis países señala que el 62,1 % de los aficionados al fútbol en España confiaría en una red Wi-Fi pública si esta utilizara el nombre del estadio, del bar o del evento al que está asistiendo. El problema es que solo el 24,7 % de los encuestados españoles asegura que sabría distinguir una red legítima de una falsa.

El peligro está en la confianza

Un ciberdelincuente puede crear un punto de acceso con un nombre convincente, similar al de una red oficial, y esperar a que los usuarios se conecten. En un entorno de gran afluencia, como una fan zone, un aeropuerto, un hotel, un bar lleno durante un partido o los alrededores de un estadio, esa trampa gana eficacia.

El Mundial 2026 tiene además una dimensión especial. Será el mayor torneo de la historia por formato y despliegue, con tres países anfitriones y millones de desplazamientos. Las autoridades estadounidenses ya han hablado de un desafío de seguridad sin precedentes, no solo en estadios, sino también en festivales de aficionados, transporte e infraestructuras digitales.

El riesgo no está únicamente en conectarse para mirar el resultado. La encuesta apunta a que muchos usuarios utilizan estas redes para acceder a redes sociales, correo electrónico, compras, entradas, comida, productos oficiales e incluso aplicaciones bancarias. Cada inicio de sesión en una red no verificada puede abrir una puerta innecesaria.

España no es una excepción

Los datos de España son especialmente relevantes porque muestran una contradicción clara. El 82,5 % de los aficionados españoles reconoce que conectarse a redes Wi-Fi públicas en estadios, aeropuertos o bares implica riesgos. Sin embargo, el 47,7 % afirma haber visto partidos en directo o contenido deportivo usando este tipo de conexiones.

Es decir, el riesgo se conoce, pero la comodidad suele imponerse. El móvil se ha convertido en una segunda pantalla durante cualquier evento deportivo: se consultan alineaciones, se comparten vídeos, se revisan apuestas, se compran entradas o se responde a mensajes. Así, una red gratuita con un nombre familiar puede parecer una solución rápida.

La encuesta también recoge que España es uno de los países donde más aficionados han sido objetivo de phishing o mensajes fraudulentos durante grandes eventos deportivos, con un 26,1 %. Solo Francia aparece por encima, con un 29 %.

La Generación Z, más expuesta

ExpressVPN también pone el foco en los usuarios más jóvenes. En todos los mercados analizados, la Generación Z aparece como el grupo más dispuesto a asumir riesgos para mantenerse conectado durante los partidos.

En España, el 23,7 % de los aficionados de esta generación afirma que usaría una red Wi-Fi pública para seguir un partido incluso sabiendo que podría no ser segura. Además, el 36,4 % asegura haber introducido datos personales, como el correo electrónico o el número de teléfono, para acceder a una red Wi-Fi o a contenido deportivo durante un partido o torneo.

Para los atacantes, este comportamiento resulta atractivo. No hace falta atacar a todos los usuarios: basta con colocar una red falsa en el lugar adecuado y esperar a que una parte de los aficionados entregue sus datos o navegue sin protección.

Cómo protegerse durante el Mundial

La primera recomendación es desconfiar de cualquier red Wi-Fi pública que no esté claramente verificada. Que una conexión se llame como un estadio, un bar o una fan zone no significa que sea oficial. Antes de conectarse, conviene preguntar al personal del recinto cuál es la red legítima.

También es recomendable evitar operaciones sensibles desde redes públicas. Consultar resultados o leer noticias no supone el mismo riesgo que entrar en el banco, comprar entradas, iniciar sesión en el correo o introducir datos de pago.

Otra medida básica es desactivar la conexión automática a redes Wi-Fi abiertas. Muchos móviles recuerdan redes anteriores o intentan conectarse a puntos disponibles sin que el usuario lo revise con atención. En viajes o eventos masivos, ese ajuste puede marcar la diferencia.

El uso de datos móviles, cuando sea posible, suele ser más seguro que una red pública desconocida. Y si se necesita usar Wi-Fi público, una VPN puede ayudar a cifrar el tráfico y dificultar la interceptación de información en redes compartidas o no verificadas.

El Mundial también se juega en el móvil

El Mundial 2026 será un escaparate deportivo, pero también un escenario perfecto para estafas digitales. Entradas demasiado baratas, enlaces de streaming gratuitos, mensajes de supuestas promociones y redes Wi-Fi con nombres convincentes forman parte de un mismo patrón: aprovechar la emoción del momento.

El consejo es sencillo, si una red, una oferta o un enlace parecen demasiado cómodos para ser verdad, conviene detenerse unos segundos. En un evento de esta magnitud, la prisa es precisamente lo que buscan los atacantes.